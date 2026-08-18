Los bomberos mantienen controlado y perimetrado el incendio forestal de Llanteno (Álava)

Incendio egistrado en una zona de Álava (archivo) - CARLOS GONZÁLEZ-EUROPA PRESS

VITORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos continúan este martes con las labores de extinción del incendio forestal de Llanteno (Álava), que sigue activo pese a permanecer controlado y perimetrado, según han informado fuentes de la Diputación Foral.

El incendio de Llanteno se reactivó la tarde del pasado jueves, después de haberse declarado inicialmente el lunes de esa misma semana y haber sido extinguido provisionalmente.

Las altas temperaturas, el viento y la vegetación seca propiciaron que los rescoldos se reavivaran con fuerza, obligando a cortar la carretera A-3634 y a desalojar por precaución algunos caseríos de la zona.

El fuego llegó a calcinar un perímetro aproximado de unas 100 hectáreas antes de poder ser estabilizado y controlado por los equipos de emergencia durante este pasado fin de semana. Las labores de extinción continúan en estos momentos para tratar de sofocar definitivamente el incendio.