Cielos nubosos, con chubascos más probables durante la segunda mitad del día, este lunes en el País Vasco

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BILBAO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi aumento de la intensidad del viento de componente sur. El cielo estará nublado a lo largo de la jornada, con chubascos que serán más probables durante la segunda mitad del día, con posibilidad de que vayan acompañados de tormenta.

Cerca de la costa las temperaturas serán parecidas o incluso algo más altas, mientras en el resto serán más bajas.