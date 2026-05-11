Los cineastas Jaume Claret Muxart y Gabriel Azorín presentarán este mes de mayo sus películas en Tabakalera

Archivo - El cineasta catalán Jaume Claret Muxart se ha inspirado en sus propios viajes familiar por Europa para 'Estrany riu'. - ELASTICA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los directores Jaume Claret Muxart y Gabriel Azorín visitarán este mes de mayo Tabakalera para presentar sus óperas primas dentro del ciclo dedicado al Cine Contemporáneo, programado en el centro internacional de cultura contemporánea de San Sebastián.

Así, el jueves 14 se proyectará 'Estrany riu' (2025), presentada por su director Jaume Claret Muxart. Se trata de su primer largometraje y fue seleccionada como proyecto y desarrollad0 dentro del programa de residencias Ikusmira Berriak. Compitió en la sección Orizzonti del Festival de Venecia y en el Festival de San Sebastián, y fue nominada a dos premios Goya: Mejor Dirección Novel y Mejor Actor Revelación.

Jaume Claret Muxart formó parte de la primera generación de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Ha dirigido los cortometrajes 'Ella i jo' (2020), proyectado en los festivales de Rotterdam e IndieLisboa, 'Die ' (2023), que se pudo ver en FIDMarseille, Málaga y la SEMINCI y 'La nostra habitació', con el que regresó a Rotterdam.

Por su parte, el día 28 de mayo se podrá ver en Tabakalera el primer largometraje del director Gabriel Azorín, 'Anoche conquisté Tebas', (2025). La sesión será presentada por el propio Azorín, quien, al término de la misma, conversará con el público. La visita se completará con la proyección de su mediometraje documental 'Los mutantes', que tendrá lugar el 29 de mayo dentro del ciclo 'Zinemaldia + PLUS 2026: cine y escuelas de cine'.

Gabriel Azorín es licenciado en Dirección por la Escuela de Cine de Madrid (ECAM) y cuenta con un posgrado en la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Su obra se ha proyectado en festivales como San Sebastián, Entrevues de Belfort, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Ficunam, Zinebi, Curtocircuíto y Porto/Post/Doc.

50 ANIVERSARIO DE TAXI DRIVER

Por otro lado, este próximo sábado, coincidiendo con el cincuenta aniversario del estreno de la película, Tabakalera ofrecerá la oportunidad de ver una de las películas más conocidas del director Martin Scorsese, 'Taxi Driver'. La proyección contará con la actuación en directo del compositor y productor ZABALA - nombre artístico de Jon Aguirrezabalaga - para reinterpretar la banda sonora del film.

Jon Aguirrezabalaga adoptó el nombre de ZABALA tras poner fin a su anterior proyecto, We Are Standard. El compositor y productor bilbaíno comenzó a producir "una obra más personal, cercana a parámetros de la música electrónica, pero con un enfoque experimental y abierto".

Por último, el jueves 21 llegará a Tabakalera uno de los directores que representa el nuevo cine georgiano. El cineasta Alexandre Koberidze y el músico Giorgi Koberidze presentarán la película 'Dry Leaf', y ofrecerán un coloquio tras su proyección.

Alexandre Koberidze se formó en dirección en la German Film & TV Academy de Berlín. Su primer largometraje, 'Let the Summer Never Come Again', recibió el Grand Prix en el FIDMarseille. Su siguiente film, '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?', se estrenó en la Berlinale y fue galardonado con el premio FIPRESCI.