Comité de Petronor anuncia movilizaciones y huelgas ante la "pérdida de derechos laborales" y "destrucción de empleo"

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de Petronor ha anunciado que llevará a cabo movilizaciones y huelgas, para las que todavía no se han concretado fechas, para denuciar la "pérdida de derechos laborales" en la empresa y su política de "destrucción de empleo".

En un comunicado, el comité ha criticado que, "mientras en las esferas financieras se debate sobre impuestos en inversiones en el sector energético", en Petronor llevan ya tiempo "perdiendo derechos laborales y observando cómo la refinería se encuentra cada vez en peor estado debido a un mantenimiento deficiente, que prioriza el ahorro de costes sobre la seguridad".

Los sindicatos han recordado que Petronor ha ganado en los últimos 4 años más de 600 millones de euros y, a pesar de ello, en 2021 aplicó "un ERTE fraudulento, por el que pretendía cargar al Estado con el subsidio de parte de su plantilla".

Según ha precisado, gracias a la movilización de aquel periodo y a la labor jurídica de los sindicatos, se declaró "injustificado" y se obligó a la dirección a reponer los sueldos impagados tanto a la administración, como a los trabajadores afectados.

Según ha indicado, en este contexto de beneficios la empresa "no ha llegado a garantizar el incremento del IPC en tablas" y ha añadido que en este periodo la compañía ha reducido su estructura en 16 puestos "a la vez que globaliza servicios que pasan a depender del grupo Repsol".

"Esta práctica supone que una vez optimizados los servicios volverán a prescindir de personas, amortizando sus puestos de trabajo y muchas de sus labores se van a externalizar como viene ocurriendo hasta ahora. En esta estrategia de adelgazamiento de la plantilla en ningún momento se plantea la formación para trasladar personas a los nuevos negocios", ha agregado.

El comité ha indicado que, "acompañando esta política de destrucción de empleo", la planta de Petronor "cada vez se encuentra en peores condiciones, llegando a situaciones que hace años serían impensables".

"Los equipos de stand by, que pueden ayudar a evitar paradas de emergencia, se pasan incluso años sin reparar, así como los que fugan producto. No podemos olvidar que desde 2022 la normativa que regula las sustancias cancerígenas consideró el benceno como categoría A1, lo que supone que no se puede tener contacto con esta sustancia si se quiere asegurar la salud", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que "otro tanto ocurre con el amianto" porque en 2017 "la dirección se comprometió a retirar todo con la fecha límite de 2024", pero "no va a ser así" y, además, "siguen apareciendo equipos y líneas que lo contienen".

A su juicio, este aspecto de la falta de mantenimiento también tiene que ver con la política de subcontratación, "a pesar del aumento de servicios externalizados, las empresas contratistas cada vez cargan más sobre sus plantillas los recortes de presupuesto".

El comité ha denunciado que ello supone, en primer lugar, "peores condiciones laborales", pero además "mayor carga de trabajo", ya que "con menos horas se debe de hacer más".

"Las reparaciones pendientes aumentan de manera estrepitosa. En estos momentos hay departamentos que tienen más de 60 días de trabajo en cola. No podemos olvidar que estamos hablando del mantenimiento de una refinería que está rodeada de zonas densamente pobladas", ha agregado.

Por otra parte, tras criticar también las condiciones en las que se realizan las paradas programadas de mantenimiento como la última realizada, ha denunciado los "reiterados incumplimientos de acuerdos por parte de la dirección, la escasa cobertura y falta de contrataciones afectan a la conciliación y aumentan la carga de trabajo".

"Las evaluaciones de riesgo psicosocial reflejan un ambiente laboral insano que se mantiene en el tiempo en algunos departamentos, a pesar, o quizá por la política de cambiar de puestos a los responsables de todos los departamentos. Esto supone un alto absentismo y patologías derivadas del trabajo", ha criticado.

Por todo ello, ha indicado que la asamblea de fábrica ha decidido iniciar las movilizaciones y paros para denunciar que "si hay que ayudar a la industria con fondos públicos, se haga constando que generan empleo de calidad y no lo destruyan".

"Que no solo se proteja el beneficio de los grandes capitales, que las personas que hacemos funcionar las fábricas somos lo primero. Y sobre todo que queremos trabajar con seguridad, volver a casa con salud y que esto se extienda al entorno en el que nos encontramos. Si la dirección continúa haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones, vamos a gritar más alto", han advertido.