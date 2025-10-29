Conciertos de BIME Live Bilbao ocuparán el viernes la zona peatonal y aparcamiento en Paseo Uribitarte

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de conciertos musicales BIME Live Bilbao 2025 ocupará el aparcamiento y cortará el bidegorri en el paseo Uribitarte, entre el puente del Ayuntamiento y la calle Acebal Idígoras, este próximo viernes, en horario de 08.00 a 01.00 horas del día siguiente, aproximadamente.

Además, en horario de 17.00 a 22.00 horas, aproximadamente, se ocupará la zona peatonal en el muelle de Uribitarte. Habrá pruebas de sonido puntuales con anterioridad a dicho horario y la zona a ocupar será vallada con anterioridad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, en función de la afluencia de público se podrá ver afectado el tránsito peatonal y de vehículos.