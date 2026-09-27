Concluyen las ayudas para reforzar la competitividad y la sostenibilidad de productores de pesca y acuicultura vascos

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BILBAO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco cerrará el próximo miércoles, día 30, la convocatoria de ayudas dirigida a las organizaciones de productores de la pesca y de la acuicultura de Euskadi, dotada con 3,35 millones para 2026, con el objetivo de reforzar la capacidad de planificación, comercialización y modernización del sector pesquero vasco.

Esta convocatoria permitirá respaldar las actuaciones que desarrollan estas organizaciones para mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, incrementar el valor añadido de sus capturas, adaptar la producción a las necesidades del mercado y avanzar hacia una pesca cada vez más sostenible.

Las ayudas contemplan dos líneas de apoyo. La primera financiará la preparación y ejecución de los Planes de Producción y Comercialización (PPyC), instrumentos estratégicos mediante los que las organizaciones planifican su actividad, impulsan la innovación, mejoran la trazabilidad de los productos, desarrollan acciones de promoción, formación y comercialización o incorporan nuevas herramientas para una gestión más eficiente.

La segunda línea estará destinada a apoyar la consolidación de organizaciones de productores surgidas tras procesos de reestructuración, facilitando su funcionamiento durante los primeros años de actividad y favoreciendo un sector más fuerte, coordinado y preparado para afrontar los retos económicos y ambientales.

En el caso de los planes de producción y comercialización, las ayudas podrán alcanzar con carácter general el 75% de los gastos subvencionables, porcentaje que podrá elevarse hasta el 100% en actuaciones especialmente vinculadas a la innovación, la mejora de la selectividad de las artes de pesca, la pesca costera artesanal o determinadas iniciativas de interés colectivo previstas en la normativa europea.

Las subvenciones podrán destinarse, entre otras actuaciones, a proyectos de innovación, acciones de promoción y comunicación, inversiones, formación, colaboración con centros tecnológicos y científicos, mejora de la comercialización, implantación de sistemas de trazabilidad o actuaciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad ambiental y económica de la actividad pesquera.

Esta nueva convocatoria se enmarca en la estrategia del Gobierno Vasco para impulsar un sector pesquero "más innovador, competitivo y sostenible", favoreciendo que el valor generado por la actividad pesquera permanezca en los puertos y en la industria vinculada al mar, reforzando al mismo tiempo "el futuro económico de la economía azul vasca".