Confesbask ve "margen" para reducir la jornada laboral pero no de forma generalista

Yagüe dice que los empresarios vascos no se "niegan" a la jornada de cuatro días pero "ahora mismo no es su preocupación"



BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha considerado que "hay margen" para la reducción de la jornada laboral pero "no se puede hacer de una forma generalista" porque puede acarrear "complicaciones" y, en este sentido, ha apostado por "analizar la especificidad" y buscar "los tiempos y las medidas" que la acompañen.

En su intervención en el Foro Empresarial Bizkaia, organizado por El Correo y Laboral Kutxa, en Bilbao, la presidenta de la patronal vasca ha considerado que "hay margen" para reducir la jornada laboral si bien ha subrayado que "no se puede hacer de una forma generalista".

"La jornada laboral y los salarios están muy relacionados con la productividad de las empresas. Y la productividad de las empresas es distinta dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, incluso dependiendo del territorio", ha explicado.

Por ello, ha advertido de que "una regla generalista que no analice la especificidad de cada empresa lo que puede generar es una distorsión".

A juicio de Tamara Yagüe, "claro que se puede llegar a una reducción, pero hay que buscar los tiempos y buscar las medidas que pueden reducir esa falta de producción o de competitividad que puede darse como consecuencia de la reducción de la jornada".

De este modo, ha incidido en que "hay que hacerlo con medidas añadidas, incrementar la flexibilidad, alguna bonificación... "Hay que trabajar en ello. Sí se puede, pero las medidas generalistas traen complicaciones y hay que analizar sector por sector, que, al fin y al cabo, no es otra cosa que lo que hace la negociación colectiva", ha insistido.

Asimismo, se ha referido al estudio encargado por el Gobierno Vasco para analizar la jornada de cuatro días, una medida que, en palabras de la presidenta de Confebask, "no es una cosa que ahora mismo preocupe a las empresas ni que esté en nuestro orden de prioridad".

No obstante, ha puntualizado que "no quiere decir que nos neguemos, sino que ahora mismo no es nuestra preocupación" y ha asegurado que, cuando esté concluido ese estudio encargado, los empresarios vascos lo analizarán.

Asimismo, ha recordado que la posición de los empresarios vascos era que ese análisis formara parte de la mesa de diálogo social y, por tanto, que estuviera en negociación con los sindicatos.

LOS SALARIOS

Por otro lado, ha aludido al hecho de que Euskadi haya pasado, en el último informe salarial del Instituto Nacional de Estadística, a ser la cuarta comunidad en cuantía de salarios, precisando que esos datos corresponden al cierre del segundo trimestre del año pero, si se analizan los últimos cuatro trimestres, se mantiene en la segunda posición.

La presidenta de Confebask ha explicado que, además, el año pasado y el año anterior "ocurrió exactamente lo mismo", por lo que habrá que "reflexionar por qué en el segundo trimestre la media de los salarios sale diferente".

Asimismo, ha indicado que, teniendo en cuenta el precio hora en relación con el número de horas que se trabaja, los trabajadores vascos siguen siendo "los que menos horas trabajan de media en el Estado" y son "los primeros" en subidas salariares en los convenios concertados.

Tamara Yagüe ha explicado que los salarios medios del resto de las comunidades ha crecido más que la media en Euskadi pero "eso también tiene que ver por la incidencia del salario mínimo interprofesional en el resto de las comunidades". "Nuestro ranking sigue siendo el segundo, por lo menos hoy por hoy", ha insistido.