EH Bildu cree que Confebask decide cuáles son las actividades esenciales y tiene "secuestrado" al Gobierno

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, cree que Confebask es el que decide en Euskadi cuáles son las actividades esenciales o no que deben mantenerse en la actual situación de pandemia del coronavirus y considera que la patronal vasca tiene "secuestrado" al Gobierno Vasco. Además, ha emplazado a que se decida "en el seno de una mesa qué es esencial", y no se dejen las decisiones en manos de "empresarios elegidos jerárquicamente".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Iriarte ha apuntado que "estaba decidido cuál es la actividad económica imprescindible y cuál no". "La decisión al respecto estaba tomada en algunos aspectos. Se ha decidido cerrar los bares, que los autónomos no trabajen. Algunos han decidido qué es imprescindible y qué no", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que se teme que en Euskadi es Confebask quien decide qué es esencial o no. "La mayoría sindical también está preocupada y ha expresado sus opiniones al respecto. ¿Queremos que las personas democráticamente elegidas tomen las decisiones?. ¿Queremos que unos empresarios elegidos jerárquicamente sean quienes tomen las decisiones?", ha preguntado.

"Decidamos en el seno de una mesa qué es esencial y qué no, que no nos pase que Confebask tenga secuestrado al Gobierno, y que no se tomen decisiones en función de sus deseos", ha manifestado.

A su juicio, en la actualidad, existe "una situación anómala". "Se convocaron elecciones y, luego, se han retrasado. EH Bildu es la primera fuerza de la oposición, es la primera fuerza progresista de nuestro pueblo, y nos han inhabilitado absolutamente para responder a la ciudadanía. En esta grave crisis que vivimos, las decisiones deben ser compartidas. Tenemos que poner la equidad en el medio", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que mañana escucharán al Lehendakari, Iñigo Urkullu, en el reunión de la Diputación Permanente "para saber qué quiere hacer" para frenar la enfermedad. "Pero nosotros también vamos a poner sobre la mesa nuestras propuestas", ha manifestado.

PLAN DE PROXIMIDAD

Maddalen Iriarte ha asegurado que anunciarán "un plan de proximidad para salir cuanto antes y mejor de la crisis", que supone "proteger a los trabajadores y autónomos que están en ERTE, restar el teletrabajo y garantizar los derechos de los trabajadores".

"Tenemos un apoyo fuerte al sistema vasco, pero tenemos que reforzarlo. Confianza, seguridad y garantía. En esas palabras se basará nuestra propuesta de plan. Cuando nos reunimos para retrasar las elecciones, entregamos el informe a Urkullu con nuestras propuestas. Pero ni siquiera nos ha respondido", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado la "urgencia" de constituir una mesa en la que se recojan "las propuestas de todos y se tomen decisiones entre todos". "El momento exige un esfuerzo añadido", ha reiterado.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Iriarte ha recordado que ha reivindicado que la Diputación Permanente funcione como "un pequeño parlamento". "Pero el informe jurídico que hemos solicitado, aunque deje resquicios, no va a cambiar mucho nuestra situación. Vamos a seguir estando muy limitados para realizar nuestra labor. Por eso, es urgente constituir una mesa especial. En situación excepcional deben adoptarse medidas excepcionales", ha reiterado.

En su opinión, "no es tiempo de críticas sobre las medidas adoptadas". "Llegará el momento de hacerlo. Pero sí me gustaría recordar que esta crisis ha pillado debilitado a Osakidetza, como consecuencia de las decisiones tomadas durante años por este gobierno. Esta crisis no ha atrapado a una organización fuerte, sino a una organización debilitada. Pero vendrán las críticas, ahora es tiempo de colaboración", ha concluido.