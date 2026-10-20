Cuatro detenidos por dos agresiones sexuales perpetradas en Vitoria

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes, dos de ellos de 17 años y otros dos de 18, han sido detenidos este martes en relación a una investigación llevada a cabo por agentes de la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz para identificar y localizar a los autores de dos agresiones sexuales.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, las dos mujeres víctimas sufrieron sendas agresiones sexuales en un aparcamiento del Casco Viejo de la capital alavesa durante la madrugada de este pasado lunes.

Los cuatro arrestados han sido trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, posteriormente, serán puestos a disposición judicial. Los dos de 17 años ante la Fiscalía de Menores y los dos de 18, ante el Juzgado de Guardia.

Los dos menores cuentan con diferentes antecedentes. Uno de ellos ha sido detenido en cuatro ocasiones e investigado en seis ocasiones anteriores y al otro le constan una detención y cuatro investigaciones previas.

En cuanto a los mayores de edad, a uno le constan siete investigaciones previas y al otro una. La Ertzaintza continúa con las investigaciones.