El Departamento de Salud y colegios oficiales analizan los retos de la profesión farmacéutica

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha recibido a los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, Milagros López de Ocáriz; Bizkaia, Juan Uriarte; y Gipuzkoa, Miguel Ángel Gastelurrutia; con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, con los que ha analizado los principales retos que aborda la profesión y la farmacia comunitaria.

En el encuentro, celebrado en Vitoria-Gasteiz, se ha incidido en la importancia de un rol activo de las farmacias en la atención farmacéutica, reforzando su papel como "agentes de salud", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Martínez ha indicado que el objetivo es "potenciar la comunicación de los profesionales farmacéuticas con los profesionales de los centros de salud para mejorar la calidad de la atención, así como aumentar la seguridad en relación con el uso y consumo de medicamentos".

El Departamento de Salud ha mostrado su voluntad de seguir potenciando los actuales convenios de colaboración con los colegios y las oficinas de farmacia, que incluyen la dispensación de metadona, la detección del VIH-SIDA y la mejora del uso de la medicación en personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliaria y servicios sociales.

NUEVOS MODELOS

Asimismo, el consejero de Salud se ha referido a la recién presentada "Botika etxean eskura" para la mejora de la atención farmacéutica de la población del ámbito rural de las comarcas de Añana y Montaña Alavesa, y al impulso a la extensión del nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en el ámbito sociosanitario, "Farmabide".

Los presidentes de los tres colegios han agradecido la implicación del Departamento de Salud para que la farmacia potencie su práctica asistencial y se integre en el sistema vasco de salud. Este compromiso se recoge en el concierto de prestación farmacéutica de Euskadi, firmado en 2024 y que recoge de manera explícita que la farmacia debe integrarse en el sistema de salud.

Además de ello, el Departamento de Salud realiza una inversión económica para potenciar y financiar la implantación de servicios farmacéuticos remunerados. "Estamos alineados para avanzar hacia una farmacia más clínica, asistencial y social", han subrayado los presidentes de los colegios de farmacéuticos.

PRIMERA LÍNEA DE ATENCIÓN

El Departamento de Salud ha indicado que cada día más de 100.000 personas entran en alguna de las 844 farmacias vascas, en las que se dispensan más de 120.000 recetas a diario, un 99,5% de las cuales son en formato electrónico.

El Consejo de Farmacéuticos del País Vasco ha explicado que la farmacia comunitaria es, con frecuencia, el primer establecimiento sanitario al que acuden los pacientes cuando tienen un problema de salud o dudas.

De hecho, según datos del Consejo General de Farmacéuticos, se calcula que una de cada tres personas entra a la farmacia en busca de consejo sanitario. Esto supone que en las farmacias vascas se aportan 7,5 millones de consejos farmacéuticos cada año.

De las 844 farmacias ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca, 313 se sitúan en las tres capitales y las 531 restantes en el resto del territorio. Euskadi cuenta con 3,3 farmacéuticos por farmacia comunitaria (muy por encima de la media estatal situada en 2,5) y con una farmacia por cada 2.639 habitantes (de los cuales 629 son mayores de 65 años). Euskadi es, además, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de mujeres entre sus colegiados (un 80,4%), muy por encima del promedio estatal (el 71,9%).