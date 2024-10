Descienden un 4,9% los concursos presentados en los juzgados vascos en el segundo trimestre de este año respecto a 2023

Entre abril y junio de 2024 se practicaron en Euskadi 144 lanzamientos, un 17,7% menos que el año pasado

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil en el País Vasco en el segundo trimestre de este año se situaron 293, lo que supone un 4,9% menos que en el mismo periodo de 2023, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por tipología, los concursos de personas naturales no empresarios alcanzaron en ese periodo los 231, un 9,5% más; los de personas naturales empresarios fueron 6, un 33,3% menos; y los concursos de personas jurídicas sumaron 55, lo que representa una caída del 36,8% respecto al mismo periodo del pasado año.

En el conjunto del Estado, el número total de concursos ingresados durante el segundo trimestre fue de 15.227, un 26,8% más. Cataluña fue la Comunidad Autónoma Vasca donde se presentó el mayor número, con 3.745, el 24,6% del total. Le siguieron Andalucía, con 2.516, y Madrid, con 2.094.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona a la que afectan y no por el órgano que los conoce.

Por otro lado, el número de concursos declarados en el trimestre analizado en los juzgados de lo Mercantil de Euskadi fue de 296, un 116,1% más. Entre abril y junio de este año, tres concursos llegaron a la fase de convenio (un 200% más que en el mismo periodo de 2023), e iniciaron la fase de liquidación 50, un 13,6% más.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron nueve expedientes, un 18,2% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

LANZAMIENTOS

En el segundo trimestre del año se practicaron en el País Vasco 144 lanzamientos, un 17,7% menos que en el mismo periodo de 2023. En el conjunto de España, fueron 7.850, un 7,8% más y Cataluña con 2.091 fue la Comunidad Autónoma donde se practicó un mayor número, seguida de Andalucía (1.129), la Comunidad Valenciana (1.006) y Madrid (831).

En Euskadi, 108 lanzamientos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -impago del alquiler-, un 25,5% menos que hace un año, mientras que 27 (un 8% más) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 9 restantes (80% más) obedecieron a otras causas.

El informe hecho público por el CGPJ incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes del País Vasco en el segundo trimestre de 2024 fue de 322. De ellos, 227 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 61%.

Entre abril y junto de este año se presentaron 104 ejecuciones hipotecarias, un 40,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. En España fueron 5.483, un 6,2% más y el mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, seguida de Cataluña (1.122), la Comunidad Valenciana (862) y Madrid (529).

Además, en ese periodo se registraron 1.378 demandas por despido en los juzgados de lo Social en Euskadi, un 3,6% más. En el conjunto del Estado fueron 41.616 demandas por despido, un 22,3% más que en el mismo trimestre de 2023, y Madrid, con 8.361, lideró el listado de comunidades. El número de demandas por reclamaciones de cantidad en los juzgados de lo Social en Euskadi fue de 2.626, un 27,1% más.

Los procedimientos monitorios presentados en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del País Vasco en el segundo trimestre ascendieron a 6.590, un 14,8% más que en el mismo periodo de 2023.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En cuanto a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clúsulas suelo), en el segundo trimestre de 2024 ingresaron en los tres juzgados especializados en esta materia que existen en el País Vasco 10.410 asuntos, un 431,4% más que en el mismo trimestre de 2023.

En total, se resolvieron 3.612 asuntos (un 24,9% más) y quedaron en tramitación 23.863. En el periodo analizado se dictaron 3.299 sentencias, de las que el 98,3% fueron estimatorias.

Por último, cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para casos en que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, en el segundo trimestre de 2024 se registraron 27 demandas en el País Vasco, un 35% más. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 128, que representan el 20% del total estatal, que ascendió a 639, un 19,1% menos que el año anterior.