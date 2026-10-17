Detenido en Bilbao por agredir con un arma blanca a otro joven durante una pelea

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Bilbao acusado de un delito de lesiones después de agredir con un arma blanca a otro joven, que sufrió dos cortes en la cabeza, durante una pelea, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Minutos antes de las cinco de la tarde de este pasado viernes, la Ertzaintza fue requerida para personarse en la Plaza de la Encarnación de la capital vizcaína ya que dos jóvenes se estaban peleando y uno de ellos presentaba dos cortes en la cabeza.

Las patrullas encontraron sentado en un banco a un joven de 24 años con dos cortes sangrantes en la cabeza y que manifestó haber sido agredido por otro chico con el que minutos antes había mantenido una pelea y, en un momento dado, le asestó dos cuchilladas en la cabeza.

El agresor, de 26 años y sin detenciones previas con la Ertzaintza, se marchó del lugar a la carrera y fue interceptado poco después por una patrulla, que lo detuvo acusado de un delito de lesiones.

El arrestado fue conducido a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial y el herido, por su parte, tras una primera asistencia en el lugar, fue trasladado a un centro sanitario.