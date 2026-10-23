Detenido en Bilbao un reincidente tras agredir a una menor de edad, un viandante y a un agente

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo la noche de este jueves en Bilbao a un joven de 28 años, detenido en otras cinco ocasiones, tras agredir y tratar de arrojar a la ría a una joven menor de edad, a un viandante que acudió a socorrerla y a uno de los agentes actuantes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se produjo a las once y veinticinco de la noche del jueves, cuando una llamada alertó a la Ertzaintza indicando que un hombre estaba agrediendo a una mujer en el Paseo del Arenal en Bilbao.

Una patrulla se trasladó al lugar y, al llegar, observó cómo un individuo amenazaba con lanzar una arqueta a una mujer. El recurso policial se interpuso entre ambos y procedieron a reducir al agresor ya que se encontraba muy agresivo. Durante la actuación el sospechoso agredió a uno de los agentes al que lanzó varias patadas.

La patrulla consiguió inmovilizarlo y procedieron a su arresto acusado de un delito de lesiones y de otro delito por atentado a los agentes de la autoridad.

Según el testimonio de la víctima, menor de edad, ella caminaba por el paseo cuando el arrestado se abalanzó directamente sobre ella y trató de arrojarla a la ría. Un viandante que se encontraba en el lugar auxilió a la mujer y el agresor le golpeó con una madera, provocándole una lesión en un brazo. Poco después, se presentó la patrulla cuando la amenazaba con arrojarle una arqueta.

El arrestado, de 28 años, que cuenta con otras cinco detenciones previas, fue acusado de un delito de lesiones y otro de atentado a agentes de la autoridad. El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales y, posteriormente, puesto en libertad siendo citado para comparecer en las próximas horas ante la autoridad judicial.