Detenido en Irun tras ser pillado robando el dinero de las cajas registradoras dentro de un restaurante

Archivo - Ertzain etxea de Irun - ERTZAINTZA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este pasado martes de madrugada en Irun a un hombre, de 40 años, localizado 'in fraganti' dentro de un restaurante donde presuntamente intentaba sustraer el dinero de dos cajas registradoras. El detenido accedió al establecimiento mediante escalo, a través de una terraza.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las 02.10 horas de este pasado martes, tras recibirse el aviso de una central de alarmas, patrullas de la comisaría de Irun acudieron a inspeccionar un restaurante de la ciudad.

Los agentes accedieron al establecimiento y localizaron al presunto ladrón, quien había entrado a través de una terraza. El autor presuntamente había manipulado las cajas registradoras y había cogido dinero de las mismas. En la zona de la terraza se encontró la bandeja de una de las cajas, además de monedas de dos euros depositadas sobre una silla.

Un recurso policial procedió a la detención del varón identificado, de 40 años, por un presunto delito de robo con fuerza. El arrestado ha sido puesto este miércoles a disposición del Juzgado de Guardia de Irun.