Un detenido y otro investigado en Iurreta tras localizarles casi 4 kilos de drogas y armas de aire comprimido

Drogas y objetos incautados - SEGURIDAD

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado jueves a un hombre y abrió diligencias como investigado a un segundo tras encontrar en las casetas de aperos de una huerta en Iurreta (Bizkaia) a la que habían acudido por un altercado, diversas sustancias estupefacientes y más de 7.000 euros, además de cuatro carabinas de aire comprimido y otros enseres relacionados con el tráfico de drogas.

La llamada por el altercado se produjo poco antes de las cuatro de la tarde del jueves, según ha informado Seguridad. Los agentes se personaron en el lugar y, tras identificar a las partes, entre las que se encontraba el propietario de esta huerta, procedieron a realizar una inspección del lugar. Así, en una de las casetas de aperos que había allí observaron ramas de plantas de marihuana colgadas de la pared.

Ante estos hechos, se procedió a realizar un registro más exhaustivo de las diversas casetas que había en el lugar y encontraron 1,7 kg de marihuana en cogollos, 2,2 kg de marihuana picada, 40 gramos de sulfato de anfetamina o 'speed', 10 pastillas de color rosa, material de pesaje, más de siete mil euros en metálico, cuatro carabinas de aire comprimido y munición para ellas.

Por ello, procedieron a la detención del propietario de la huerta, un hombre de 41 años, por un delito de tráfico de drogas y abrieron diligencias como investigado por el mismo delito a otro hombre de 39 años, que se presentó en el lugar antes de proceder al registro y al que, presuntamente, pertenecía parte de la marihuana. A este último le constaban cinco detenciones previas.

El arrestado fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas el viernes, fue puesto a disposición judicial.