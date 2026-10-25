Detenido en Vitoria-Gasteiz un hombre cuando vendía un teléfono móvil sustraído hace dos días

Archivo - Sucesos.- Detenidos por robar a un joven en Vitoria y agredirle cuando intentaba recuperar sus pertenencias - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Vitoria-Gasteiz a un hombre, de 32 años, por un presunto delito de receptación, tras ser pillado 'in fraganti' cuando vendía a otro varón un terminal de móvil sustraído hace dos días. Los agentes han ocupado al arrestado otros siete teléfonos supuestamente de procedencia ilícita.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la detención se ha en un área de servicio de la capital alavesa después de que agentes de la Ertzaintza fueran informados sobre la posible localización de un teléfono móvil denunciado como sustraído este pasado viernes en un bar del Casco Viejo.

Una vez en el lugar, los recursos policiales han observado que, junto a un vehículo, dos hombres se intercambiaban un objeto de manera sospechosa, por lo que han procedido a identificar a ambos.

Según las primeras averiguaciones, uno de los varones iba a vender un terminal móvil sustraído y le habría ofrecido al comprador varios teléfonos diferentes para que eligiera con cual quedarse.

Las ertzainas han realizado comprobaciones y han realizado un registro preventivo a la persona que ofrecía los móviles, también al interior de su vehículo, localizando en total siete terminales, de diferentes marcas y modelos, 2500 euros y varias tarjetas SIM.

Por lo tanto, ante la existencia de un presunto delito de receptación de teléfonos sustraídos, una patrulla policial ha procedido a la detención del implicado, de 32 años de edad. Los terminales móviles han sido ocupados por la Ertzaintza para su investigación y en su caso restitución a sus legítimos propietarios. Al finalizar las diligencias en la comisaría de Vitoria-Gasteiz, el detenido será puesto a disposición judicial.