Diputación no ha recibido ninguna solicitud para instalar un restaurante en el Centro de Emprendimiento de Bizkaia

La diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha aclarado que la Diputación no ha recibido "ninguna" solicitud previa para instalar un local de restauración en las plantas donde se ubicará el Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia.

Etxanobe ha respondido de esta forma, en la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia celebrada esta mañana en las Juntas Generales de Bizkaia, a una pregunta de Elkarrekin Bizkaia sobre si existe "encaje legal" para un local de restauración en una de las plantas de la Torre Bizkaia.

Tras señalar que no le corresponde hablar sobre este asunto, "en aras a la transparencia", la diputada ha confirmado que "esta Administración y sus entes dependientes no han avanzado en ninguna actuación administrativa para la implantación de una actividad de hostelería en ninguna dependencia de la Torre Bizkaia".

Tras la respuesta, el representante de Elkarrekin Bizkaia, Israel Escalante ha insistido en que en la "adenda del contrato" aparece esta posibilidad y ha pedido aclarar que, de concretarse esta infraestructura hostelera, daría servicio exclusivamente al personal de la Diputación o sería abierto al público, lo que se convertiría, a su juicio, "en un restaurante de lujo teniendo en cuenta la ubicación del mismo".

También ha preguntado a la diputada por la entidad responsable de decidir sobre esta cuestión si llegaran solicitudes, si sería la Diputación, Azpiegiturak o la empresa adjudicataria, a lo que Etxanobe ha respondido insistiendo en que "no se ha realizado ningún trámite para abrir ningún bar-restaurante".

"ALCALDES Y ALCALDESAS"

Por otro lado, la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia ha dado forma al texto del Proyecto de Norma Foral de elección de Alcaldes y Alcaldesas pedáneas de las entidades locales menores del Territorio Histórico de Bizkaia, que se ubican todas ellas en la Ciudad de Orduña.

La norma, de aprobarse por el pleno, afectaría a la forma de elegir al gestor de Belandia, Lendoñogoiti/Lendoño de Arriba, Lendoñobeiti/ Lendoño de Abajo y Mendeika, núcleos de población que en el mayor de los casos cuentan con medio centenar de vecinos.

El proyecto de norma foral establece, entre otras cosas, la forma de elegir al representante de estos cuatro pequeños núcleos que se realizaría en votación secreta coincidiendo con las elecciones forales y municipales, pero en urnas distintas.

En la comisión se han introducido una decena de cambios en el texto normativo de 19 artículos, la mayoría propuestos por el PP de Bizkaia. Entre ellos, la portavoz de este grupo, Amaya Fernández, ha destacado el que no se mencione en la norma el nombre de las pedanías por si hay cambios en el futuro, ni tampoco el departamento actual de la Diputación foral afectado por dicha norma.

Los populares han logrado introducir otro cambio para que exista sustituto en caso de que la persona elegida renuncie, fallezca o pase a una situación de incapacidad. El siguiente candidato más votada pasaría a dirigir la pedanía.

El resto de grupos junteros no han aceptado, sin embargo, una propuesta popular para que no fuera necesario acudir bajo ninguna candidatura política para ser elegidos, y establecer listas abiertas, algo que va en contrato de la Ley General según los grupos que apoyan al Gobierno Foral. Fernández ha explicado que esto ya se hace en Álava y que los tribunales allí no han puesto "ninguna pega" jurídica.

PNV y PSE han incorporado otro cambio en uno de los artículos de la citada norma para que, en aquellas entidades locales menores en las que no existiera personas candidatas, cada vecino podrá escribir en una papeleta un nombre para ocupar el cargo "de entre las personas que reúnan la cualidad de elector y no se encuentren incursas en las causas de inelegibilidad".