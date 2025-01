El director Lukasz Borowicz y el pianista Rafal Brechacz protagonizan el nuevo programa de Euskadiko Orkestra

SAN SEBASTIÁN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director Lukasz Borowicz y el pianista Rafal Blechacz protagonizan un nuevo programa de conciertos de Euskadiko Orkestra. Ambos artistas polacos interpretarán el 'Concierto para piano nº2' de Camille Saint-Saëns en un programa que cerrará con la 'Sinfonía nº2' de Karol Szymanowski.

Los conciertos, dirigidos por Lukasz Borowicz, tendrán lugar el viernes y lunes, 24 y 27 de enero, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el martes, 28 de enero, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; y el miércoles, 29 de enero, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Todos los conciertos tendrán lugar a las 19.30 horas.

En este programa no habrá concierto en el Auditorio Baluarte de Pamplona; en su lugar, en la capital navarra se podrá disfrutar de un programa alternativo el 28 de febrero, 'Aldave/ Szymanowski', que también dirigirá el polaco Borowicz.

Este nuevo programa de conciertos retoma la temática sobrenatural que marca la Temporada 24/25 de Euskadiko Orkestra con las "siniestras sonoridades" de 'Sorginen soinua', de la compositora de Arrasate Beatriz Arzamendi.

Se trata de una obra encargo de la Fundación SGAE y de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y que fue estrenada en 2022 por la Orquesta Sinfónica de Navarra. Arzamendi plantea 'Sorginen soinua' como un homenaje a la memoria de aquellas víctimas que fueron perseguidas y sentenciadas en lugares como Zugarramurdi, Urdax o Sara sin renunciar al componente mágico asociado con las brujas.

Al margen de esta incursión en la música vasca, este programa tendrá un marcado cariz polaco. En primer lugar, por los dos artistas invitados, el pianista Rafal Blechacz, que ganó en 2005 el Concurso Chopin de Varsovia; y el director Lukasz Borowicz, titular de la Orquesta Filarmónica de Poznan y principal director invitado de la Filarmónica de Cracovia.

El maestro acaba de ganar el premio 2025 International Classical Music Award (ICMA) en la categoría de Música Vocal por su álbum Urlicht. Songs of Death and Resurrection. Ambos artistas interpretarán juntos el 'Concierto para piano nº2' de Camille Saint-Saëns, que no fue bien recibido en su estreno pero que se ha convertido en una de las obras más populares del francés.

También se interpretará la 'Sinfonía nº2' de Karol Szymanowski. Las entradas para todos los conciertos, salvo el de Vitoria, están a la venta en la web de la orquesta, así como en las taquillas y webs de los auditorios.