Dorian, Cala Vento, La Paloma y Lisabö actuarán en MAZ Basauri 2024 del 8 al 10 de noviembre

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La duodécima edición de MAZ Basauri tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre y volverá a combinar conciertos de pago en el Social Antzokia y espectáculos gratuitos en la calle. La programación de pago del Social Antzokia contará con nombres destacados como Dorian, Cala Vento, La Paloma y Lisabö, según ha informado el Ayuntamiento de Basauri.

También será el escenario elegido por Sotomonte, la banda de hard-folk del getxotarra Jokin Salaverria, para la presentación de su nuevo disco 'Decadence & Renaissance', la segunda entrega del grupo tras su redondo debut 'From Prayer to the Battlefield'.

Completará la programación del Social Antzokia Lova Lois, el proyecto de la joven de Astrabudua Lola González Guerricaechebarria, poeta, cantautora, rapera y ganadora de la categoría principal de Rockein 2023, premio que también ha dado como resultado el EP 'Todo son señales' (2024).

El gran nombre de la programación musical gratuita de la calle del sábado, 9 de noviembre, será el de Nat Simons. Madrileña de 39 años, la suya es una de las voces más interesantes del rock de la última década en España. Su trabajo 'Felinas' (2024) es un disco-libro en el que revisita canciones propias y ajenas junto a otras mujeres como Cherie Currie (inolvidable vocalista de The Runaways), Nicole Atkins, Aurora Beltrán, Vega, Anni B. Sweet, Nina de Juan (Morgan) o Rebeca Jiménez y a bandas como Rufus T. Firefly o Los Estanques.

Completarán la programación musical de calle las tres bandas premiadas en Rockein 2023: Sweet Rage (mejor banda local), un sexteto vizcaíno de metal de última generación; Islabat (mejor banda en euskara), el proyecto de rock intimista del elgoibartarra Asier Olabarrieta; y Nun (premio Eskarabillera), el proyecto en solitario de la cantautora vitoriana Arian Herrero.

También el sábado, a mediodía, volverá Txiki MAZ. Dentro de la programación familiar de MAZ Basauri se incluirá un concierto de Elenco, super banda de rock compuesta por músicos de extensa trayectoria de Getxo. También estará presenta la compañía Tramatraka, que presentará su espectáculo 'Matraka Culinary Center': desde la samba al rap, del punk a sonidos ambientales de la India... Cacerolas, paelleras, zanahorias, macarrones, calabacines, escobas, cucharas de cocina... serán algunos de los instrumentos del espectáculo.

Además, dos de los DJs más reconocidos de la escena bilbaína, Mugu y Mr. Chase, pincharán música e impartirán un pequeño taller para niñas y niños. Por último, una de las novedades de esta duodécima edición de MAZ Basauri será la inclusión de una tercera jornada el domingo, 10 de noviembre.

Ese día se programará, gratis y en la calle, la obra de teatro 'Agurea, urpekaria eta itsasoa', de Hortzmuga teatroa. Se trata de una aventura de aprendizaje y tolerancia, con mucho humor, sobre las segundas oportunidades, los vertidos de deshechos al mar y la sobreexposición de menores en redes sociales.

Las entradas para los conciertos del Social Antzokia saldrán a la venta este jueves, 26 de octubre, a las diez de la mañana en socialantzokia.eus, la taquilla del propio teatro o en la red Kutxabank a un precio de 12euro + gastos en venta anticipada y 15 euroS el mismo día del concierto, en taquilla. Las localidades del teatro serán, como siempre, de pie y habrá servicio de barra a precios populares.

El viernes, 8 de noviembre, desde las 20.30 horas, tocarán Dorian, La Paloma y Lova Lois, mientras el sábado, también desde las 20.30 horas, será el turno de Cala Vento, Lisabo y Sotomonte.