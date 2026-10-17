Dos detenidos en Irun acusados de terrorismo, con información sobre las FSE y de un posible lugar armas y explosivos

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 17 Oct. (EUROPA pRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas este sábado en Irun (Gipuzkoa) acusadas de un supuesto delito de terrorismo, después de que el pasado mes les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos. Ambos has sido arrestados tras personarse junto a su abogadao en la comisaría de la localidad fronteriza y serán trasladados a la Audiencia Nacional después de tomarles declaración.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado 26 de septiembre, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), la Ertzaintza identificó a tres personas que portaban diverso material "muy sensible" y de las que ya tenía "antecedentes relevantes".

Entre el material, se les requisó información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

La Policía Vasca inició una investigación y, como consecuencia, abrió los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, debido a que los hechos podían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo.

Con posterioridad, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado en la investigación, durante la que se ha mantenido diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional para posibilitar las actuaciones de los agentes.

DETENCIÓN

En los últimos días, la investigación y los contactos con la Audiencia Nacional se han intensificado, de forma que, este sábado, dos de las personas investigadas se han personado en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, donde han sido detenidas. Los arrestados son hombre de 34 años y una mujer de 22, investigados por un presunto delito de terrorismo.

Tras la toma de declaración de ambos y la realización de las diligencias de investigación oportunas, los dos detenidos pasarán a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad. La Policía vasca mantiene abierta la investigación.