Dos investigadoras Ikerbasque logran ayudas del Consejo Europeo de Investigación para Euskadi que suman 4 millones

SAN SEBASTIÁN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las investigadoras Ikerbasque Amaia Arranz Mendiguren, de Achucarro Basque Center for Neuroscience, y Marie Lallier, del BCBL-Basque Center on Cognition Brain and Language, han conseguido la prestigiosa ayuda ERC Consolidator, que otorga el Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés), para Euskadi que suman 4 millones de euros.

En 2007, la Comisión Europea creó el ERC con el objetivo de fomentar la ciencia básica excelente en Europa, apoyando a los mejores investigadores de todos los ámbitos y de cualquier nacionalidad que desearan "continuar su investigación en las fronteras del conocimiento", han explicado desde Ikerbasque.

El ERC financia "proyectos de prestigio que buscan desarrollar investigaciones novedosas y de alto riesgo". En la convocatoria ERC Consolidator 2024, modalidad dirigida a investigadores excelentes, que cuentan con una experiencia científica entre 7 y 12 años y que tiene como objetivo financiar las ideas más prometedoras, aquellas que se encuentren en la frontera del conocimiento, dos ayudas han sido para investigadoras de Euskadi.

Amaia Arranz Mendiguren es investigadora Ramón y Cajal e Ikerbasque en Achucarro -Basque Center for Neuroscience-, que ha recibido 2 millones de euros para desarrollar 'hASTROCURE', un ambicioso proyecto que busca comprender la contribución de los astrocitos a la enfermedad de Alzheimer con el objetivo de desvelar su contribución a esta enfermedad, así como definir nuevas estrategias terapéuticas.

Por su parte, Marie Lallier es investigadora Ikerbasque en el BCBL -Basque Center on Cognition Brain and Language-. La ERC Consolidator le permitirá desarrollar 'Bibalance', un proyecto financiado con 2 millones de euros, que busca comprender cómo el bilingüismo temprano puede aumentar la resiliencia del cerebro frente a la dislexia.

El proyecto explora cómo el aprendizaje de dos lenguas desde una edad temprana influye en la organización cerebral y favorece la superación de los desafíos asociados a la lectura. Mediante el concepto de rebalanceo hemisférico, 'Bibalance' investigará cómo la experiencia bilingüe reorganiza las redes neuronales, creando una conectividad más eficiente que compensa los riesgos genéticos asociados a la dislexia. Este estudio empleará técnicas avanzadas de neuroimagen y genética en 500 niños bilingües vascos.

Según Fernando Cossio, director científico de Ikerbasque, "conseguir ayudas ERC hace que Euskadi sea reconocida a nivel internacional como una región con investigación avanzada, con grupos vascos de investigación de nivel internacional y donde se dan las condiciones adecuadas para desarrollar una investigación de talla internacional".