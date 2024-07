EH Bildu advierte de la "grave situación" de la OSI de Emergencias y dice que en agosto la situación será "aún peor"

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha advertido de la "grave situación" que padece la OSI de Emergencias de Osakidetza y que en agosto será "aún peor", y ha preguntado al nuevo consejero de Salud por las medidas a adoptar "con urgencia" por parte del Departamento.

En una pregunta parlamentaria para su respuesta por escrito, la representante de EH Bildu Rebeka Ubera alerta de la situación de las ambulancias y centros de coordinación con gestión pública de la OSI Emergencias.

Según asegura, la situación de junio y julio está siendo "insostenible en los recursos con gestión pública de la OSI Emergencias, tanto en ambulancias como en centros de coordinación".

"Turnos sin profesionales médicos, un único médico o médica en los centros de coordinación de los tres territorios, ambulancias medicalizadas sin profesional médico... Además, la situación se está normalizando", critica, para añadir que "se pone en peligro, una y otra vez, la seguridad clínica de la ciudadanía y la atención que recibe".

A su juicio, en la actualidad se puede decir que "no se garantiza un servicio de calidad desde la OSI Emergencias, a pesar de que el personal pone de su parte todo y más". "Ya hace años que la estructura está bajo mínimos, no hay organización ni gestión adecuadas y para agosto se espera una situación aún peor si no se toman medidas", incide.

Por todo ello, EH Bildu pregunta al consejero Alberto Martínez "qué medidas va a adoptar con urgencia el Departamento de Salud para mejorar la grave situación de la OSI Emergencias".