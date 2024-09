EH Bildu participará en la ronda del PNV sobre el nuevo estatus y ve una "oportunidad" para avanzar

Otegi replica a Ortuzar que la oposición "fiscaliza el trabajo que hace el Gobierno" y "no hay que mezclar eso con ningún tipo de agresividad"



SAN SEBASTIÁN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha adelantado que la formación soberanista tomará parte en la ronda de partidos propuesta por el PNV sobre el nuevo estatus y se ha mostrado convencido que "estamos frente a una oportunidad de poder avanzar en esta dirección". "Nosotros lo deseamos, tenemos toda nuestra predisposición a darle alegrías al país y el país necesita grandes acuerdos", ha subrayado.

Otegi ha respondido de este modo, en una rueda de prensa en San Sebastián, a las declaraciones realizadas este lunes por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha anunciado que iniciará a finales de septiembre o principios de octubre contactos con los máximos responsables del resto de partidos vascos para "empezar a hablar" sobre "el autogobierno del futuro", un proceso para el que, a su entender, "se dan las condiciones" aunque "con dificultades".

En su intervención, el líder de EH Bildu ha apuntado que no va a entrar a la idea de que "le corresponde al primer partido del país liderar esto, porque depende qué entendemos por el país, el primer partido en términos abertzales es Euskal Herria Bildu, pero me da igual. Ellos han cogido la iniciativa y nosotros lo aceptamos". Así, ha afirmado que la formación soberanista va a "estar en esa ronda".

En cuanto a las afirmaciones de Ortuzar sobre que el PNV "quiere medir la temperatura de los partidos políticos", Otegi ha afirmado que lo que quiere saber es "es cuál es la temperatura" de la formación jeltzale porque, según ha recalcado, "la nuestra está bien clara".

Respecto a las idea expresada por el presidente del EBB de "si existe agua o no para avanzar", el dirigente abertzale ha recordado que en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia "hay un Parlamento elegido democrática y pacíficamente por la gente en la que de 75 diputados 55 piensan que somos una nación y que tenemos derecho a decidir".

"En estos tres territorios, el 100% de los ayuntamientos piensan que somos una nación que tenemos derecho a decidir. Las diputaciones, por mayoría absolutísima todas piensan que somos una nación que tenemos derecho a decidir. Y en este país la mayoría social, la mayoría cultural y la mayoría sindical piensan exactamente lo mismo. Agua a expuertas, agua existe", ha expresado.

A su juicio, lo que hay que hacer ahora es "ser respetuoso con esa voluntad y con esa realidad y habilitar los espacios de diálogo suficientes para alcanzar un gran acuerdo entre abertzales, y entre abertzales y no abertzales, pero teniendo en cuenta esta realidad".

En el caso de Navarra, Arnaldo Otegi ha considerado que "hay que hacer exactamente lo mismo" y ha reiterado que EH Bildu es "escrupulosamente respetuoso con la voluntad de los navarros", al tiempo que ha defendido que "frente a esos que se reclaman navarristas, que los navarros y navarras puedan decidirlo todo, no sólo un poco, incluido cuál es el modelo de relaciones que quieren con el resto de territorios vascos, si las quieren".

"Es nuestra posición y creemos que estamos frente a una oportunidad de poder avanzar en esta dirección. Nosotros lo deseamos, tenemos toda nuestra predisposición a darle alegrías al país y el país necesita grandes acuerdos", ha subrayado.

OPOSICIÓN

Arnaldo Otegi, a preguntas sobre las críticas de Ortuzar a EH Bildu por utilizar propuestas parlamentarias para actuar "con agresividad política" contra el Gobierno Vasco, ha afirmado que "y no hablo normalmente del PNV".

"Lo que me parece políticamente llamativo es que alguien entienda, y eso habla en cierta medida de hasta qué punto la degradación de la política convencional ha alcanzado, que la oposición haga preguntas parlamentarias es una agresión", ha opinado.

En ese sentido, el líder de EH Bildu ha incidido en que "lo que hace la oposición haciendo preguntas parlamentarias es trabajar, porque la gente le ha dicho y le ha apoyado para que haga eso". "Una pregunta parlamentaria no puede ser una agresión, nunca, en ningún sitio", ha subrayado.

"En las democracias liberales, que no son precisamente las que más nos gustan, las reglas del juego son esas. El Gobierno gobierna y la oposición fiscaliza el trabajo que hace el Gobierno. No hay que mezclar eso con ningún tipo de agresividad", ha sostenido.

Así, se ha referido a Navarra para lamentar que allí "por desgracia, la extrema derecha utiliza otros ardides para polarizar". Por ello, Otegi ha insistido en que "no se trata de tener la piel más fina o menos fina, se trata de elevar el nivel de la cultura política del país y de elevar el nivel político del país".

"Nosotros queremos discutir de las cosas que interesan a la gente, entre las que está el estatus político, por ejemplo. Romper el pacto ético, un pacto que todavía no existe, tiene que ver también con no entender que la oposición está para hacer oposición, y en este caso, que la oposición que lidera EH Bildu en estos tres territorios, está empatada a escaños con la primera fuerza política".

Finalmente, ha considerado que no es "generar un buen clima hacer creer que cuando la oposición hace una pregunta, está tratando de agredir al gobierno". "No, está cumpliendo su misión parlamentaria por la que la gente le ha votado. Y si no entendemos esto, pues realmente tenemos un problema mayor del que yo pensaba", ha concluido.