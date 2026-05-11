EH Bildu presenta un plan para la intervención del mercado de la vivienda "sí o sí" y la promoción a gran escala de VPO

El líder de la formación soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, presenta un plan para resolver la emergencia habitacional - EH BILDU

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha presentado este lunes un plan "ambicioso" para solucionar la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención "sí o sí" del mercado de la vivienda, ahora "descontrolado"; por la promoción "a gran escala" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) "multiplicando por 10 el esfuerzo público"; y por "proteger la función social" de la vivienda.

El líder de la formación soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha destacado que PNV y PSE-EE no son capaces de "atajar el problema", los socialistas porque "no pueden" y los jeltzales porque "no quieren".

En la sala Silo de Bilbao, EH Bildu ha celebrado el acto de lanzamiento de "la campaña nacional en favor de las políticas públicas de vivienda 'Euskal Herrian posible egin'", con la que, "en plena crisis de vivienda", la formación soberanista despliega "un trabajo programático, institucional y social para poner en vías de solución lo que, a día de hoy, representa el principal problema de la ciudadanía vasca".

Otxandiano, la portavoz de EH Bildu en Parlamento de Navarra, Laura Aznal, la secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, el portavoz adjunto del Congreso, Oskar Matute, y la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, han sido los encargados de presentar la campaña.

Kortajarena ha explicado que han diseñado "todo un recorrido" que supone "un cambio profundo" en la actual política de Vivienda. Su plan, que ha definido de "coherente, pragmático, ambicioso y real", pretende poner fin a "los tiempos de las palabras vacías".

De esta forma, ha rechazado "la políticas inmobiliarias que se están haciendo" en lugar de "políticas de viviendas", y ha avisado de que "se ha perdido demasiado tiempo", y hay que implementar "un cambio profundo, que no son capaces de protagonizar quienes nos han traído hasta aquí".

En este sentido, EH Bildu aboga por "intervenir en el mercado para poner fin a las prácticas especulativas, controlar los precios, y poder intervenir en aquellos elementos que están multiplicando el problema de la vivienda".

PROTEGER "LA FUNCIÓN SOCIAL" DE LA VIVIENDA

"Necesitamos proteger la función social de la vivienda. Las viviendas tienen que ser para vivir, no para otras cosas. Y necesitamos mecanismos que nos permitan controlar esos usos indebidos de la vivienda", ha advertido Nerea Kortajarena.

Otro de los pilares de su plan, es "una promoción a gran escala de la vivienda protegida", fundamentalmente de alquiler. "Necesitamos que en este momento los recursos públicos se dediquen a la vivienda protegida", ha explicado, para reafirmar el "compromiso y determinación política" de su formación para resolver la emergencia habitacional.

"UNA ENCRUCIJADA HISTÓRICA"

Por su parte, Oskar Matute ha asegurado que se vive "una encrucijada histórica" con "un reto de época", que es "garantizar el derecho para todos y todas para acceder a una vivienda digna".

A su juicio, "la vivienda puede actuar con una ambivalencia calculada: puede ser el derecho al beneficio de unos pocos en detrimento de muchos y muchas o, por el contrario y así debería ser, un derecho de todos y todas a disponer de un lugar en el que cobijarse".

Por ello, ha dicho que su plan "antepone a la reproducción del capital, la reproducción de la vida digna", y contempla "una apuesta clara y decidida por la intervención sí o sí", sin "ambages ni temores". "Dejar de hacer lo que te toca, además de una irresponsabilidad, es permitir que aquellos que mantienen una realidad desigual, la sigan perpetuando", ha alertado.

Matute considera que hay instrumentos para abordar este problema, como la Ley de suelo y urbanismo del Parlamento Vasco de 2006, que establecía "el carácter permanente de la vivienda protegida, pero también unos porcentajes de vivienda que apostaban por la vivienda protegida frente a la vivienda libre".

"¿Se están aplicando esas medidas? Pues a veces, porque parece que algunas de las formaciones políticas que están en ese Gobierno, no tenían tampoco demasiada voluntad o empeño en que tuvieran un desarrollo pleno, quizá para no interferir en el mercado o porque muchas veces se confunde la política de vivienda con la política inmobiliaria", ha añadido.

También ha aludido a la Ley de Vivienda del 2015 "que garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda, que determina que los poderes públicos, en este caso el Gobierno Vasco, tiene la obligación de buscar vivienda para toda aquella persona que la busca y no la encuentra por sus propios medios".

"¿Qué se está haciendo? Dar una serie de ayudas económicas para que sea menos gravoso, menos duro el acceso a la vivienda para aquellos que, aún con las dificultades que el mercado pone encima de la mesa por los altos precios, puedan acceder a ella", ha dicho.

También ha citado la llamada Ley por el Derecho a la vivienda, "que, sobre todo, tenía que ver con la acción en los alquileres", aprobada en e2023 en el Congreso, "en la que EH Bildu fue parte activa".

En ella, según ha recordado, "se establecían los índices de referencia de precios que permiten topar el precio del alquiler, y poner límite a la ansia especulativa de unos pocos para garantizar el acceso a la vivienda de cada vez más gente".

"¿Qué se ha hecho? Probablemente intentar frenar el desarrollo de esas potencialidades a través de un retraso inexplicable a la hora de enviar los datos que tenían que servir para fijar el índice de referencia de precios, basta mirar lo que han hecho la Diputación de Álava o la de Bizkaia para entender esto", ha remarcado.

El diputado de EH Bildu ha dicho que su plan ofrece "una caja de herramientas" que permite "hacer muchas cosas en muchas direcciones y durante mucho tiempo". "No hay fórmula mágica que resuelva la dificultad de acceso de la vivienda de cientos de miles de personas en Euskal Herria para mañana. Hay voluntad, determinación y herramientas", ha aseverado.

En esta línea, ha ofrecido la "mano tendida a agentes sociales, sindicales y políticos del país" para "hacer de todos los poderes públicos la palanca de cambio necesaria para revertir la situación actual".

PNV Y PSE-EE

Pello Otxandiano ha asegurado que, en estos momentos, no hay política de vivienda por parte del PNV y del PSE-EE "capaz de atajar el problema". "El PSE-EE porque no puede y el PNV porque no quiere", ha añadido.

El líder de EH Bildu en la Cámara Vasca ha destacado que jeltzales y socialistas, socios de gobierno, "ni siquiera están de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional", que conlleva "graves consecuencias sociales y económicas" para familias y jóvenes.

"Pero ya se está convirtiendo en un problema económico que también lastra la competitividad territorial de la Comunidad Autónoma Vasca. Y para que la siguiente década sea la que ataje la crisis de la vivienda, se necesita intervenir", ha subrayado.

"En un momento en el que el mercado está fuera de control y el sector privado no es capaz de ofrecer precios asequibles a cada vez más sectores poblacionales, toca que el sector público asuma la responsabilidad de poner orden en un mercado, y eso se llama intervención pública", ha subrayado.

Otxandiano ha advertido de que, "para que la vivienda sea un derecho, tiene que dejar de ser un negocio" y "un activo financiero especulativo", para priorizar su "uso social".

"La vivienda tiene que ser para vivir en un momento en que la demanda está absolutamente desbocada y falta oferta", ha insistido, para reiterar la necesidad, no solo de intervención, sino de "construir un gran parque público de vivienda, siguiendo el modelo precisamente de Viena, multiplicando por 10 el esfuerzo público que se ha hecho en la última década en promoción de vivienda pública".