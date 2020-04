ELA y LAB exigen parar toda actividad no esencial porque los focos de infección son los centros de trabajo

Critican que Gobierno central mantenga vía de negociación con Gobierno Vasco, "que sólo defiende los intereses de Confebask"

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA y LAB han exigido "medidas de confinamiento más estrictas y paralizar toda actividad económica que no sea esencial para poner límites a la pandemia" porque "no es de recibo adoptar la medida de abrir los grandes centros cuando todavía no se ha garantizado en ellos las medidas de prevención, y los principales focos de infección en Euskadi están en los centros de trabajo".

En una carta remitida este miércoles al delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, los secretarios generales de ambos sindicatos, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, han criticado que el Gobierno central "mantenga una vía de negociación con el Gobierno Vasco, que sólo defiende los intereses de Confebask", y "deje fuera a la mayoría sindical vasca de estas conversaciones", dirigidas a aclarar el decreto de cierre de cara a que grandes empresas industriales vascas no paren la actividad.

Desde su punto de vista, "están en juego la salud y las condiciones laborales de los trabajadores" y a los sindicatos les corresponde "ser parte en estas decisiones" que les afectan. En su opinión, "se debe paralizar toda actividad económica que no sea esencial, tal y como han señalado más de 1.200 trabajadores y trabajadoras de la sanidad, y porque la comunidad científica así lo ha recomendado".

A través de su escrito conjunto, ambos sindicatos han trasladado a Itxaso que "el número de trabajadores enfermos de Covid-19 en algunas de las empresas dedicadas a la exportación e importación de bienes muestra claramente que es imprescindible detener la actividad", y ponen como ejemplo el caso de Mercedes, donde hay más de 40 casos confirmados y están analizando más de 300.