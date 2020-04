CCOO estará "vigilante" ante el inicio de actividad en empresas para que la excepción no se generalice

Loli García cree que los "procedimientos y formas de actuación" de los Gobiernos central y vasco "no han sido los más adecuados".

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha advertido de que la central sindical estará "vigilante" ante el inicio de la actividad en las empresas industriales para evitar que, "retorciendo la interpretacion de una norma, se acabe pasando de la excepción a generalidad".

La dirigente sindical se ha referido de esta forma, a la aplicación de las aclaraciones publicadas a última hora de este pasado martes, del decreto ley del Gobierno central que suspendía toda la actividad económica que no fuera esencial.

En declaraciones a Europa Press, García ha afirmado que el sindicato compartía el decreto dictado este fin de semana por el Gobierno central por entender que existe "una situación de emergencia". "Compartíamos esa norma si el Gobierno decreta una mayor paralización de la actividad, con el objetivo claro de reducir de manera importante la movlidad de las personas", ha manifestado.

A su juicio, además, la norma ya establecía "una excepción" para "aquellas actividades que no pueden parar en su totalidad" con "un mínimo de presencia para mantener la producción necesaria".

Sin embargo, en su opinión, "en base a ese criterio de servicios mínimos" se ha "retorcido la interpretación". "No nos parece adecuado que, retorciendo la interpretacion de una norma, acabe pasando la excepción a generalidad. Es decir, que, en base a esa excepción, se acabe en las empresas produciendo de manera normalizada, como si no ocurriera nada", ha dicho.

La dirigente de CCOO Euskadi ha aclarado que no pretende afirmar que se esté "en ese escenario" pero ha advertido que lo cuestionará "si eso se produce".

"A día de hoy estamos haciendo una valoración de qué empresas están iniciando actividad y veremos cómo se inicia y en qué términos lo plantean. Nosotros estaremos vigilantes para que no se hagan abusos y, sobre todo, se respete la seguridad y salud laboral de las personas que tengan que trabajar en actividades esenciales o en servicios mínimos", ha advertido.

Según ha añadido, en caso de detectarse "abusos", CCOO Euskadi los denunciará si bien, por el momento, carece de datos de empresas que han reiniciado su actividad, "mas allá del dato de ayer" de CAF, que funciona con "un servicio mínimo". "Sabemos que hay empresas que están planteando el reinicio de la actividad, pero no es solo el reinicio lo que se debe tener en cuenta, sino en qué nivel", ha explicado.

Para Loli García, podría existir el riesgo de que la norma sea "un poco cajón de sastre, y que dé cobertura a todas las necesidades que se puedan dar". No obstante, ha añadido que, en las actuales fechas, se plantea como "una redistribución de la jornada laboral" por lo que no es tanto el daño e impacto económico, porque con este permiso retribuido recuperable se está haciendo una distribución diferente dela jornada anual, que no se reduce".