ELA pide a Pradales un plan de choque para reforzar servicios públicos y critica su "inacción" respecto el SMI vasco

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, ha planteado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de un "cambio de rumbo" en las políticas públicas, "un plan de choque" para revertir el "deterioro" de los servicios públicos, y que abandone su "inacción" para empezar a presionar a la patronal con el fin de lograr un salario mínimo vasco.

Lakuntza y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el marco de la ronda de encuentros convocada con el lehendakari con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi.

El máximo responsable de ELA, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión, ha explicado que ha trasladado al lehendakari su "preocupación" por el incremento que se ha producido en el número de personas "con dificultades para llegar a fin de mes" en Euskadi.

Lakuntza, que ha atribuido esta situación al encarecimiento de los productos básicos y de la vivienda, ha subrayado que este fenómeno coincide con un "progresivo deterioro" de los servicios públicos.

Además, ha censurado que los salarios no estén evolucionado en la misma medida que lo hacen los precios, en un contexto de "empobrecimiento" de las clases trabajadoras en el que --además-- "buena parte" de las empresas vascas están logrando beneficios "históricos".

Lakuntza ha atribuido este fenómeno a las reformas fiscales impulsadas en los últimos años por el PNV y el PSE-EE, sobre las que ha lamentado que están llevando a "un peor reparto de la riqueza" y a un fomento de la "desigualdad", puesto que las empresas "cada vez pagan menos por sus beneficios", mientras el grueso de la carga impositiva recae en los trabajadores.

Por ese motivo, ha expuesto al lehendakari la necesidad de un "cambio de rumbo" en las políticas públicas y en el modelo tributario. También ha solicitado "un plan de choque" para revertir el "deterioro" de los servicios públicos.

OSAKIDETZA

En el caso de Osakidetza, ha criticado que el Departamento de Salud haya cerrado un acuerdo únicamente con el Sindicato Médico de Euskadi, dejando "fuera" de la negociación al resto de organizaciones sindicales y de trabajadores de la sanidad pública. "El Gobierno Vasco debe corregir esa actitud", ha manifestado.

Lakuntza --asimismo-- ha reclamado al lehendakari que "abandone su inacción" respecto a las demandas de un salario mínimo propio para Euskadi, una materia en la que, según ha afirmado, no se puede permanecer en la "neutralidad".

Por ese motivo, ha emplazado al máximo responsable del Gobierno Vasco a "interpelar directamente a la patronal" para que "revise su posición y se siente a hablar con los sindicatos" sobre un acuerdo interprofesional para un salario mínimo vasco. En este sentido, ha denunciado que el consejero de Trabajo y Empleo, Mikel Torres, "no quiere" reunirse con ELA para abordar este asunto.

Lakuntza también ha censurado el proyecto de ley del Ejecutivo autonómico para regular el diálogo social, sobre el que ha expresado su "alarma" porque "castiga" a ELA y LAB, que tienen el 60% de la representación sindical, para "premiar" a UGT y CCOO.

EUSKERA Y CRL

En el encuentro de este lunes también ha mostrado al lehendakari su "preocupación" por la situación del euskera, y ha lamentado la falta de "valentía" de la Ley de Empleo Público con la que se pretende garantizar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos en las OPE.

Además, ha censurado que el Consejo Vasco de Relaciones Laborales siga sin "garantizar" el derecho de quienes pretenden expresarse en euskera en dicho órgano.