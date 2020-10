La Ertzaintza y las Policías Locales han interpuesto 15.900 denuncias por infracciones de las normas frente al covid

Más de 11.700 de los incumplimientos registrados entre junio y octubre estuvo relacionado con el uso de la mascarilla

VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzainza y las Policías Locales de Euskadi han interpuesto 15.868 denuncias por infracciones de las medidas sanitarias contra el coronavirus cometidas en el periodo comprendido entre el 18 de junio y el 15 de octubre. La mayoría de las infracciones (más de 11.700) están relacionadas con el incumplimiento de la norma sobre el uso obligatorio de la mascarilla.

Estos datos han sido dados a conocer este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en respuesta a una pregunta del PNV sobre las actuaciones policiales llevadas a cabo para velar por el cumplimiento de las medidas preventivas frente a la covid-19.

Las cifras aportadas por el consejero se refieren al periodo comprendido entre el 18 de junio y el 15 de octubre, e incluyen las denuncias formuladas por la Ertzaintza y las Policías Locales de los municipios de Euskadi.

En los casi cuatro meses a los que se refieren los datos dados a conocer por Erkoreka, la Policía autonómica y las Policías Locales interpusieron 15.868 denuncias por infracciones de la normativa sanitaria frente a la pandemia.

USO INADECUADO

La mayor parte de las denuncias (11.729) estuvieron motivadas por el incumplimiento de la norma sobre el uso obligatorio de la mascarilla. La práctica totalidad de las infracciones registradas en este capítulo consistieron en el incumplimiento de la obligatoriedad de usar mascarilla (10.730 casos), mientras que otras 1.115 denuncias tuvieron como motivo el uso inadecuado de la mascarilla.

Además, se formularon 244 denuncias contra titulares de establecimientos por no velar por el cumplimiento de esta norma en sus locales. Aunque no se incluyen en la cifra sobre incumplimientos genéricos de la normativa sobre mascarillas, también se registraron 504 denuncias por no portar esta prenda protectora en el transporte público.

Por otra parte, se presentaron 391 denuncias por fumar en espacios públicos sin mantener la distancia mínima obligatoria de dos metros respecto a otras personas. Otras 286 infracciones consistieron en no respetar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio en establecimientos hosteleros.

AFOROS Y 'BOTELLONES'

Un importante número de casos de incumplimientos (2.619) de la normativa estuvieron relacionados con los aforos máximos. De estos casos, la mayoría correspondieron a situaciones de insalubridad relacionadas con la celebración de 'botellones', mientras que 366 denuncias se presentaron por infracciones de las medidas establecidas para lonjas juveniles y otras 107, por incumplimiento de las reglas de aforos en establecimientos.

Erkoreka ha subrayado la "contribución decisiva" que realizan las policías de Euskadi a la lucha contra la pandemia. Además, ha afirmado que el análisis de los datos de denuncias permite "intuir" la "extraordinaria dimensión" que podría tener la curva de contagios "si nadie se hubiera ocupado de hacer efectivo el cumplimiento de las normas".