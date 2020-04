Esteban (PNV) reclama a Sánchez que sean las comunidades autónomas las que apliquen los parámetros de la desescalada

BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sean las comunidades autónomas las que apliquen los parámetros de la desescalada que establezca la Administración estatal.

Durante su turno de réplica en el pleno de la Cámara baja en el que se ha debatido la tercera prórroga del estado de alarma, Esteban ha querido aclarar que su grupo no discute al Gobierno central que la desescalada "se tenga que hacer o no en comunidades autónomas completas" porque "quizá tenga que ser en unos lugares, en otros no", ni tampoco cuestiona que "tenga que haber una coordinación con criterios o parámetros homogéneos".

"Me parece correcto", ha indicado, pero ha precisado que lo que sí discute, es que, "si se va a hacer esa desescalada, quienes deben aplicarla, adecuarla en el ámbito territorial y social, son los máximos representantes del Estado en las comunidades autónomas, porque son los que tienen los datos más cercanos, más allá de que se vayan a aplicar en toda la comunidad", ha subrayado.

De esta forma, ha insistido en que, "utilizando esos parámetros, la aplicación concreta tiene que corresponder a los presidentes de las comunidades autónomas". "No me imagino o no me quiero imaginar al señor Illa (ministro de Sanidad) diciendo que en Lekeitio sí y en Bermeo no. Pues no, no lo veo", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que hay quince días hasta una posible prolongación del estado de alarma, que "ojalá no sea necesaria", para preparar y hablar de "cómo van a ser esos mecanismos". No obstante, de las palabras de Pedro Sánchez deduce que los parámetros serán únicos, algo que no discute, pero sí que pretenda el Ejecutivo del Estado decidir "hasta en el ámbito local".

"Ha citado a los ayuntamientos en diversas ocasiones", ha apuntado, para replicar que son las comunidades autónomas las que tienen "el dato del conjunto de su ámbito territorial localizado para poder hacer una aplicación más correcta de esos parámetros que vayan a marcar ustedes", ha manifestado.

Por ello, ha reclamado que, si hay una nueva prórroga del estado de alarma, lo tendrá que tener en cuenta porque, si no, podría haber "problemas" a la hora de que el PNV la pueda respaldar. "Tenemos quince días para trabajar sobre todo esto", ha añadido.