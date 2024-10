Etxebarria no cree que el vuelo de Loiu a New York afecte a la aspiración de Foronda por acoger vuelos transoceánicos

VITORIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha dicho que no cree que el vuelo que el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) con la ciudad de New York afecte a la aspiración que tiene el aeródromo alavés de Foronda por acoger vuelos transoceánicos. "Una cosa no quita la otra", ha afirmado.

Cuestionada al respecto por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Etxebarria ha descartado que haya una "competencia" entre los aeropuertos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz a la hora de ofertar vuelos transoceánicos.

"Una cosa no quita la otra. Existen numerosos vuelos transoceánicos y las instituciones seguiremos trabajando por la apuesta de que Foronda tenga vuelos transoceánicos", ha indicado, para reiterar "la apuesta clara por el desarrollo de la actividad de pasaje de Foronda", ya que "es evidente que hay que mejorar las cifras de pasajeros".

"Somos referencia en mercancías. Hace pocos días conocimos la inversión de 40 millones de DHL en carga y la apuesta es clara por mejorar las cifras de pasajeros", ha señalado.

PROMOCIÓN DE FORONDA

En este sentido, ha informado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio con VIA, para promocionar el aeropuerto de Foronda durante el presente ejercicio, por un montante de 520.00 euros, dentro de "una importante apuesta por potenciar su promoción y consolidar la actividad del aeropuerto y su viabilidad económica".

El objetivo es "la diversificación de la oferta de los vuelos" y "obtener un mayor número de vuelos regulares, tanto nacionales como internacionales, desde Foronda para consolidar pasajeros como ya tiene consolidada la carga". Etxebarria ha explicado que el Ayuntamiento aportará tres millones de euros en los próximo cuatro años, "un millón más que en el último cuatrienio".