Etxebarria (PSE), a favor de acuerdos puntuales con EH Bildu, pero no de Gobierno hasta que no haga "un recorrido ético"

Lamenta que PP siempre esté "enfadado" y le dice que hay dos opciones: "ponerse a patalear como ellos o ponerse acordar, como nosotros"



VITORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, se ha mostrado a favor de pactar con todas las fuerzas políticas, incluida EH Bildu, con la que ha cerrado un acuerdo presupuestario, pero ha rechazado que pueda llegarse a consensos para conformar gobiernos con ellos porque no hecho "el recorrido ético" que, a su juicio, debe hacer, en referencia a su postura ante ETA.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Etxebarria ha señalado que el PSE-EE y PNV llevan siete u ocho meses "trabajando muy coordinadamente" en el Gobierno municipal, bajo su liderazgo, "buscando acuerdos".

La legislatura la han iniciado, según ha destacado, con la puesta en marcha de más de medio centenar de medidas que se había propuesto el Ejecutivo local, como la comisaría, la apertura de la oficina de los mayores, el cheque a autónomos o la reducción del tiempo de licencias para la actividad.

"Tampoco puedo decir que todo haya sido un triunfo, porque también me hubiese gustado sacar adelante las ordenanzas fiscales, que no pudieron ser porque en el último momento retiraron las enmiendas de los grupos políticos, pero aún así seguimos trabajando y la semana pasada ya conseguimos aprobar el primer presupuesto de la legislatura, algo que va a ser definitivo y decisivo", ha remarcado.

La regidora ha asegurado que los socios del Gobierno, PSE-EE y PNV, tienen "muy buena relación, cordial, de absoluta confianza, sabiendo que los partidos son dos partidos diferentes". "Pero la verdad es que, tanto la primera Teniente de Alcalde como yo, tenemos muy claro que tenemos que luchar y vamos a hacerlo conjuntamente para trasladar a la ciudadanía soluciones a los problemas que se están planteando. La sintonía es muy buena y así vamos a seguir trabajando", ha remarcado.

ACUERDO PRESUPUESTARIO CON EH BILDU

Maider Etxebarria se ha referido al acuerdo presupuestario alcanzado con EH Bildu, para asegurar que ha sido "puntual", como ha tenido otros con el PP al principio de mandato.

En este sentido, ha explicado que no tiene "mochilas" al respecto y ha asegurado que va a buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas. "No voy a dejar a nadie de lado y me encantaría realizar acuerdos de ciudad en los que tuviésemos todas las fuerzas políticas. ¡Que mejor que involucrar a todos los partidos que representan a la ciudadanía!", ha añadido.

La alcaldesa socialista ha aludido a las críticas de EH Bildu acusándola de ser "de derechas" cuando pacta con el PP, y de los populares asegurando que es "radical" cuando acuerda con la coalición soberanista. "En principio, no tengo límite, quiero pactar con todos por el bien de la ciudad, que es para lo que estoy aquí", ha manifestado.

Preguntada por si estaría dispuesta a acabar la legislatura con EH Bildu dentro de un Gobierno tripartido municipal, ha recordado que ahora gobierna con PNV, y cree que con la formación soberanista puede llegar a acuerdos "siempre y cuando sean en cuestiones de materia que importen a ambos", como en los Presupuestos, y que vayan en línea de políticas progresistas.

No obstante, ha afirmado que no cerrará pactos de Gobierno con ellos. "Aún les falta un recorrido ético que todavía no han realizado", ha manifestado.

PP

Sobre las advertencias del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, de que no volverán a dar gratis sus apoyos al PSE-EE y al PP, ha dicho que "el Partido Popular siempre está enfadado y con la pataleta".

"Yo creo que tienes dos opciones: te puedes poner a patalear, como está haciendo el PP, o te puedes poner a acordar, como hemos hecho nosotros ya al principio de la legislatura con ellos, y les fue mucho mejor", ha remarcado, en alusión a los folletos que buzonearon diciendo que ellos "gobernaban la ciudad", tras haber pactados "tres cosas".

En este sentido, ha lamentado que, cuando pacta con Bildu, los populares le acusen de ser "radical". "El enfado de estas personas que es 'todo o nada', pues no. La vida es mucho más plural, la vida es mucho más compleja. Allá ellos qué es lo que quieren hacer con sus líneas políticas", ha considerado.