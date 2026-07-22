Euskadi activará a la una de esta tarde el aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 ºC en el extremo sur de Álava

Archivo - Termómetro en Bilbao marcando 37 grados - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo en Euskadi a partir de las 13.00 horas de este miércoles por riesgo de temperaturas muy altas que podrían alcanzar los 37 ºC en el eje del Ebro, en el extremo sur de Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo estará activo hasta las 19.00 horas, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 37 ºC en el eje del Ebro, los 28 ºC en la zona costera, los 31 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición (zona centro y sur de Álava).

Además, este jueves se volverá a activar el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 13.00 hasta las 19.00 hora local, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las máximas podrían rondar los 28 ºC, en la zona cantábrica interior los 32 ºC y en la zona de transición los 33 ºC.

Por otro lado, la temperatura mínima registrada este miércoles en la Comunidad Autónoma Vasca ha sido de 17,7 ºC en la zona costera y máxima ha alcanzado los 28 ºC.