Euskadi presenta su ecosistema de emprendimiento e innovación y sus capacidades digitales en el Mobile World Congress

Tapia dará a conocer una nueva plataforma interactiva de acceso abierto, insertada en UpEuskadi, que cuenta con más de 900 empresas emergentes.

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ecosistema vasco de emprendimiento e innovación "UpEuskadi" estará presente la próxima semana en uno de los principales eventos internacionales de emprendimiento, el denominado 4YFN (Four Years From Now) integrado en el mayor Congreso Mundial del sector Móvil, Mobile World Congress (MWC) que se celebra del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, según ha informado el Departamento de Desarrollo Ecoómico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Compañías vascas de industria 4.0, 16 startups y agentes del ecosistema vasco de emprendimiento, junto a representantes del Gobierno Vasco y el Grupo SPRI, representarán a Euskadi como uno de los "hubs de referencia" para startups tecnológicas con más 900 empresas emergentes en un encuentro que reúne a startups, inversores y empresas de todo el mundo con el objetivo de conectar e impulsar nuevos proyectos empresariales a nivel internacional. Euskadi contará con un stand de exposición de UpEuskadi.

En el marco de este evento y en dicho stand, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, presentará una nueva plataforma interactiva de acceso abierto, insertada en UpEuskadi, que agrupa información de todo el ecosistema de emprendimiento de Euskadi y cuenta con más de 900 empresas emergentes.

La consejera, invitada por la dirección de la Mobile World Congress, participará en la mesa redonda de Líderes Digitales que reúne a agentes públicos y privados referentes mundiales. Este Foro congrega a líderes influyentes de todos los sectores para debatir sobre las oportunidades de ampliar la adopción de tecnologías móviles como el 5G y sus aplicaciones, así como ayudar a reforzar las asociaciones para acelerar la llegada de la transformación digital.

Otro de los hitos más importantes de la agenda de la misión es la reunión que la consejera mantendrá con Jordi Puigneró i Ferrer, Vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, en la que Arantxa Tapia le presentará la Estrategia de Transformación Digital Euskadi 2025, aprobada hace menos de un año, y se identificarán ámbitos de colaboración en tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad o el 5G.

Además, y junto con responsables de los principales operadores móviles europeos (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company y Vodafone), la consejera compartirá el trabajo desarrollado en la iniciativa ECORATING, creada por la sociedad pública vasca Ihobe, que evalúa el rendimiento medioambiental de los teléfonos móviles a lo largo de todo su ciclo de vida -producción, transporte, uso y eliminación al final de la vida útil- y culmina con una puntuación final y que aplican ya los principales fabricantes de smartphones del mundo.

STARTUPS VASCAS EN MOBILE WORLD CONGRESS

Además, durante el encuentro 4YFN integrado en Mobile World Congress, se mostrarán todas las iniciativas del ecosistema de emprendimiento vasco el stand de exposición de Up!Euskadi y 16 startups tecnológicas expondrán sus proyectos disruptivos, en los que aplican inteligencia artificial, Big Data y analítica avanzada, visión artificial, fabricación aditiva, realidad aumentada y virtual, E-learning o Machine learning, entre otras tecnologías, para desarrollar soluciones innovadoras de última generación.

Asimismo, se expondrán en una conferencia las últimas soluciones tecnológicas que han puesto en marcha diferentes startups del ecosistema vasco de emprendimiento en entornos reales de empresas industriales tractoras del programa BIND 4.0.

Las startups que presentarán sus tecnologías y proyectos en 4YFN, son

BigDa Solutions, Data Value Management, Decidata, Naru Intelligence Solutions, Autentica, Inovako, Veris Behavior, FIT Learning Systems, Alterity, Innitius, Magnet, Nutrenaissance, Osoigo, Wellk, YouKast y

Lex Program.

LA NUEVA PLATAFORMA PARA UP!EUSKADI

La nueva plataforma de datos online, que ha sido desarrollada en colaboración con Dealroom, ofrecerá información actualizada sobre todo el ecosistema de startups de Euskadi para facilitar la gestión de datos y potenciar su visibilidad, al estar representadas en una de las plataformas líderes a nivel internacional.

Esta iniciativa "refuerza el compromiso" del Gobierno Vasco de apoyar al emprendimiento y al intraemprendimiento de Euskadi, a través del Plan Interinstitucional de Emprendimiento PIE 2024, han destacado desde la Consejería.

Además, han recordado que, entre las diferentes iniciativas de Grupo SPRI y Up!Euskadi, se encuentra BIND 4.0, la mayor plataforma de innovación abierta de industria inteligente, que lleva en marcha desde el año 2016, y que en sus seis ediciones ha acelerado más de 130 startups y desarrollado más de 200 proyectos de innovación abierta, superando los 7 millones de euros de facturación.

Se trata de una iniciativa público-privada que favorece la innovación y transformación digital a través de la colaboración entre startups y grandes empresas de referencia del sector.

Para conocer en profundidad el éxito de esta iniciativa internacional, Arantxa Tapia explicará este modelo BIND 4.0 de colaboración entre empresas y startups acompañada de una de las 65 empresas tractoras de BIND 4.0, Unilever, y de la startup Alumni Bigda Solutions.