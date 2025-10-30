Euskaltzaindia publica el segundo número de 2025 de 'Euskera ikerketa aldizkaria' con ocho artículos de investigación

SAN SEBASTIÁN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Euskaltzaindia ha publicado el segundo número de este año 2025 de 'Euskera ikerketa aldizkaria', tras el sacado a la luz en el mes de abril. La nueva publicación incluye ocho artículos relacionados con la investigación, dos notas y dos citas de libros.
La revista científica de la Real Academia de la Lengua Vasca recoge artículos de investigación originales, reseñas de libros y similares de los ámbitos de trabajo de Euskaltzaindia, y se publica tanto en soporte de papel como informático.
Los investigadores y expertos que han participado en el nuevo número son: Amande Anin, Christian Malmose, Virginie Boillet, Katixa Dolhare, Odei Guirado, Ana Jaunarena, Maddi Ormazabal, Ane Berro, Irene Delacruz-Pavía, Maddi Kintana, Idurre Alonso, Aritz Bereziartua, Jon Mentxakatorre, Xabier Lasa, Kepa Diéguez, Joan A. Argenter, Jon Mentxakatorre, Jon Artza y Andrés Urrutia.