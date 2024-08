El Festival de San Sebastián presentará 20 películas con producción vasca, diez de ellas estrenos mundiales

La no ficción 'Los Williams' de Raúl de la Fuente, inaugurará Zinemira y 'Chaplin Espíritu gitano' de Carmen Chaplin la clausurará



SAN SEBASTIÁN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 72 edición del Festival de San Sebastián, que se celebra del 20 al 28 de agosto, contará con 20 películas con producción vasca repartidas por casi todas sus secciones, diez de ellas estreno mundial que competirán por el Premio Irizar. Además, 'Los Williams', de Raúl de la Fuente, inaugurará la sección dedicada al cine vasco Zinemira y 'Chaplin Espíritu gitano', de Carmen Chaplin, la clausurará.

En total 20 películas con producción vasca han sido seleccionadas en la Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest, Culinary Zinema, Zinemira, Made in Spain, Velódromo, Cine infantil y Gala EITB, según han informado en rueda de prensa el director del Festival donostiarra, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anuncita, que también han avanzado que este año el Premio Zinemira reconocerá la trayectoria de la actriz Elena Irureta.

Entre esas 20 producciones vascas hay 15 largometrajes, tres series y dos cortometrajes- que podrán verse en Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest, Culinary Zinema, Zinemira, Made in Spain, Velódromo, Cine Infantil y Gala EITB.

Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco organizada en colaboración con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, contiene nueve propuestas, ocho de ellas estrenos mundiales y aspirantes, por tanto, al Premio Irizar al Cine Vasco, dotado con 20.000 euros para la productora o productoras de la película. Irizar, EiTB y Urbil patrocinan esta sección que cuenta con la colaboración de Filmoteca Vasca, la asociación de productoras EPE-IBAIA y Zineuskadi.

Raúl de la Fuente (Pamplona, 1974) inaugurará Zinemira con la no ficción 'Los Williams/ The Williams', en torno a los dos hermanos jugadores del Athletic Club de Bilbao y su historia familiar.

De la Fuente ganó en San Sebastián el Premio del Público con 'Un día más con vida/ Another Day of Life' (Perlak, 2018), largometraje que fue estrenado en una proyección especial de la Sección Oficial de Cannes y fue reconocido también con el Goya y el Premio de la Academia de Cine Europeo al mejor filme de animación.

'Chaplin Espíritu gitano/ Chaplin Spirit of The Tramp', debut en el largometraje de la actriz Carmen Chaplin, clausurará la sección. Además, Arantxa Aguirre (Madrid, 1965), autora de premiados documentales como 'Dancing Beethoven' (2016), dirige 'Ciento volando', una no ficción narrada por la actriz Jone Laspiur acerca de la obra del escultor donostiarra Eduardo Chillida, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en 2024.

El filme 'Erreplika/ Replica (Réplica)' es el segundo largometraje, el primero en solitario, de Pello Gutiérrez (San Sebastián, 1979), que reflexiona, a partir de la desaparición de una talla de la Virgen de Zikuñaga del siglo XIII y de la muerte de su padre, el cineasta Juanmi Gutiérrez, sobre las ausencias.

Ernesto del Río (Bilbao, 1954), que entre los años 2000 y 2017 fue director del Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, ha realizado su sexto largometraje, 'Ese mundo que no te da nada/ That World That Gives You Nothing', en el que retrata la relación intermitente de una pareja que comienza en Bilbao y se separa en La Habana.

Jone Ibarretxe de la Cal (Barakaldo, 1990) firma junto a Nere Falagan Martin (Barakaldo, 1991) su ópera prima para explorar las luces y sombras de los hermanos Ibarretxe -su padre, Josemi, y sus tíos-, pioneros del audiovisual vasco. 'Esto no es Hollywood (La historia inacabada de los hermanos Ibarretxe)/ This Is Not Hollywood (The Unfinished Story of The Ibarretxe Brothers)' entrevista a actores y cineastas que los acompañaron.

Miguel Alba Rico (Madrid, 1967), Nino Fontán (Madrid, 1969) e Itziar Bernaola (Bilbao, 1970) debutan en el ámbito cinematográfico con el documental 'Los poderes de Lolo', sobre la madre del primero, Lolo Rico, creadora del programa televisivo 'La bola de cristal', coincidiendo con el 40 aniversario del mítico espacio.

'Zortzitik infinitura', el debut como directora de Naia Laka Arrizubieta (Ispaster, 1990), traza la historia del cine vasco a partir de la trayectoria de Benito Ansola, fundador de la Euskal Zine Bilera de Lekeitio, y en compañía de la escritora Miren Agur Meabe.

Completará la sección una proyección fuera de concurso, 'Indarkeriaren oi(h)artzunak/ Let It Know (Que se sepa)', que obtuvo el Gran Premio del Público en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián y la mención especial de Amnistía Internacional.

Amaia Merino (San Sebastián, 1970), codirectora de 'Asier eta biok/ Asier and Me (Asier y yo, 2013)', galardonada con el Premio Irizar al Cine Vasco y que fue incluida en la retrospectiva de 2016 The Act of Killing. Cine y violencia global) y 'Non dago Mikel/ Where Is Mikel? (¿Dónde está Mikel?)', que estuvo en Zinemira 2020, y Ander Iriarte (Oiartzun, 1986), autor de 'Echevarriatik Etxeberriara' (2014) y Karpeta urdinak / Blue Files (Carpetas azules, Zinemira, 2022), se centran en la búsqueda de la verdad de Tamara Muruetagoiena, cuya familia fue secuestrada por ETA y cuyo padre fue asesinado bajo tortura por el Estado.

Por otro lado, Irizar Iciar Bollain (Madrid, 1967), que ya ganó el Premio Irizar al Cine Vasco con 'Maixabel' (2021), volverá a ser candidata con 'Soy Nevenka/ I Am Nevenka' (Sección Oficial), la historia real de una concejala que denunció el acoso del alcalde. También vuelve a competir por el Premio Irizar, que ya ganó, David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987), en la selección de New Directors con 'Azken erromantikoak (Los últimos románticos)'.

La directora de 'Cinco lobitos/ Lullaby', Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978), presentará en la Sección Oficial 'Querer', que narra la historia de una mujer (Nagore Aranburu) que tras 30 años de matrimonio rompe con su marido y le denuncia por violación continuada.

Además, tras su paso por la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia, la película 'Marco', dirigido por Jon Garaño (San Sebastián, 1974) y Aitor Arregi (Oñati, 1977) clausurará Perlak fuera de concurso en el Velódromo.

Por su parte, la cineasta Izibene Oñederra (Azkoitia, 1979) presentará en Zabaltegi-Tabakalera el cortometraje de animación seleccionado en Kimuak 'Etorriko da (Eta zure begiak izango ditu)/ When It Comes (It Will Have Your Eyes) / Está por venir (y tendrá tus ojos)'.

Asimismo, Julen Etxeberria (Getxo, 1974), que estudió en la escuela donostiarra Elías Querejeta Zine Eskola, competirá en Nest con su cortometraje 'El tercer paisaje/ The Third Landscape' sobre un hongo que estropeó el bosque de Oma, obra de Agustín Ibarrola.

El estreno mundial de 'El hoyo 2/ The Platform 2', la nueva entrega de la exitosa película de Galder Gaztelu-Urrutia (Abadiño, 1974), clausurará fuera de concurso la sección Culinary Zinema.

Además, el Velódromo acogerá el estreno de la undécima temporada de la serie juvenil musical de EITB Go!azen, dirigida por Itziar Gómez (Errenteria, 1964).

Por otra parte, en Made in Spain se proyectará 'Nina' de Andrea Jaurrieta (Pamplona, 1986) y en la sección Cine Infantil la película de animación 'Robotia', dirigida por los argentinos Diego Cagide y Diego Lucero, que cuenta con producción vasca. Finalmente, la Gala EITB acogerá la segunda temporada de 'Itsatsita' una serie musical para Instagram dirigida por Jon Rodríguez (Errenteria, 1991).