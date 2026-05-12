Finalizada la renovación integral del bombeo de entrada a la depuradora de Galindo, con una inversión de 5,2 millones

Depuradora de Galindo, en Sestao (Bizkaia) - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha concluido las obras de renovación integral del sistema de bombeo del agua bruta que llega a la Estación Depuradora de Aguas Residuales-EDAR de Galindo (Sestao), con una inversión de 5,2 millones de euros.

Según ha informado el Consorcio de Aguas, se trata de una actuación "prioritaria para garantizar la fiabilidad y eficiencia de la instalación que trata las aguas residuales de más de un millón de habitantes de Bizkaia".

La obra para optimizar y asegurar la entrada en continuo de agua procedente de colector -ante cualquier eventualidad-, ha supuesto una inversión de 5,2 millones de euros.

El bombeo, según ha remarcado el Consorcio, constituye "un elemento crítico dentro del sistema", ya que en este punto de llegada a la planta se reciben las aguas residuales -domésticas e industriales- que se transportan a través de más de 250 kilómetros de colectores e interceptores.

Por ello, ha indicado, el correcto funcionamiento del bombeo resulta "esencial para asegurar la continuidad operativa de toda la instalación, especialmente en escenarios exigentes con mayores caudales de entrada".

La obra, adjudicada a la UTE Ansareo-Altuna y Uria-Inelsa, ha permitido modernizar equipos y sistemas que presentaban un elevado grado de obsolescencia. Entre las principales mejoras destaca la instalación de dos nuevas bombas sumergibles y la adecuación integral de los sistemas asociados a las diez bombas existentes -eléctricos, neumáticos y auxiliares-, garantizando así una respuesta "robusta" ante cualquier circunstancia, incluidas eventuales situaciones adversas como inundaciones accidentales.

Además, los trabajos han incluido la renovación de tuberías de impulsión, conos de aspiración y sistemas de bombeo de sentina, así como la mejora arquitectónica de la instalación.

Estas actuaciones contribuirán a "optimizar el rendimiento hidráulico, incrementar la eficiencia energética y mejorar la accesibilidad y mantenibilidad de los equipos, reduciendo consumos innecesarios y reforzando la seguridad operativa", según ha destacado el Consorcio.

En el transcurso de una visita a la instalación, el director de explotación del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Koldo Urkullu, ha dicho que era un obra "necesaria, imprescindible, si tenemos en cuenta que Galindo sigue siendo hoy el riñón que depura las aguas residuales de Bizkaia, y que por lo tanto, no solo tiene que funcionar de manera óptima, sino excelente, para seguir cumpliendo con los requerimientos cada vez más exigentes en materia de tratamiento de aguas residuales".

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia refuerza con esta actuación su apuesta por "un modelo de gestión del agua basado en la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia, en línea con los principios de neutralidad energética y descarbonización". Las mejoras implementadas permiten "optimizar el uso de los recursos y preparar la infraestructura para afrontar con garantías los retos climáticos y operativos del futuro", ha destacado.

SEGURIDAD EN SERVICIOS ESENCIALES

Por otro lado, el Consorcio de Aguas ha terminado las obras para mejorar los sistemas de seguridad perimetral de la depuradora de Galindo y la potabilizadora de Venta Alta.

El proyecto ha supuesto la incorporación de tecnologías avanzadas de vigilancia y control, entre las que destacan sistemas de análisis inteligente de vídeo con cámaras térmicas, capaces de detectar de forma temprana cualquier acceso no autorizado en el perímetro de las instalaciones. Esta capacidad de anticipación permite mejorar significativamente los tiempos de respuesta ante posibles incidencias.

Se han implantado sistemas integrales de grabación de imagen óptica y soluciones de megafonía para la emisión de avisos en tiempo real, reforzando la operatividad y la capacidad de actuación del personal encargado de la gestión y protección de las instalaciones.

El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 800.000 euros para proteger activos físicos e información crítica, al tiempo que se garantiza la continuidad de servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como son el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales.