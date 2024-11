Garamendi (CEOE) defiende que "el recorte por ley" de la jornada laboral "no es bueno"

VITORIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha contestado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su organización defiende que "el recorte por ley" de la jornada laboral "no es bueno" y cree que al plantearlo, "no están pensando las pequeñas empresas, en el comercio, en el campo o en la hostelería" y "se están diciendo mantras que no son reales" como que "a menos horas, más productividad".

Tras participar en la inauguración de la nueva sede de SEA Empresas Alavesas en Vitoria-Gasteiz, Garamendi ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la patronal para que "se siente" a negociar con su Ejecutivo y los sindicatos para acordar la reducción de la jornada laboral y poder aprobarlo por ley en la actual legislatura.

Garamendi ha afirmado que "el presidente sabe perfectamente" que los empresarios se "sientan". "Yo tengo a mis espaldas 21 acuerdos de diálogo social", ha subrayado.

No obstante, ha destacado que estos acuerdos de diálogo social, los empresarios "también tenemos el derecho a decir que hay cosas que no podemos compartir, y más en algún tema como ahora, donde ya el final está pactado, pero está pactado por la política".

"Yo no voy a quitar la legitimidad a la política, pero sí tengo el derecho, en nombre de las empresas españolas, de los empresarios, especialmente más de los pequeños, a decir que no compartimos esa idea", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que "a nadie le ha sorprendido que durante muchos años, los sindicatos dijeran que no les gustaba la reforma laboral y que la iban a derogar".

"¿Cuántos años hemos estado oyendo que había que derogar los aspectos más lesivos de la reforma? Y no ha pasado nada, en cambio resulta que cuando nosotros decimos alguna vez, oye pues mira, esto consideramos que no, nos ha hecho ya tres ultimátum", ha señalado.

Por ello, ha defendido que cuando se va a una mesa a negociar, lo que no te pueden decir es, que "vas a jugar un partido de fútbol, vais a disfrutar, vas a perder 5-0 y cuando sales incluso el árbitro está vestido del equipo contrario".

"Yo creo que nosotros, con mucha lealtad institucional, pensamos que este recorte por ley no es bueno. No están pensando las pequeñas empresas, en el comercio, en el campo, en la hostelería, que es un problema que está ahí", ha defendido.

"MANTRAS NO REALES"

Asimismo, cree que "se están diciendo mantras que no son reales" y ha citado como ejemplo que se afirme que "a menos horas, más productividad" porque "depende".

"En sectores con tecnológico es cierto, y ahí es donde hay que ir, con innovaciones. Pero hoy por hoy, en aspectos como hostelería, el pequeño comercio, proximidad y tal, eso no es verdad", ha insistido.

Por ello, ha explicado que desde la patronal se ponen sobre la mesa "los planteamientos" y el "respeto a la negociación colectiva" porque "hay más de 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva en España".

"Nosotros hemos firmado un acuerdo, el año pasado, para el año 2023, 2024 y 2025, que es el acuerdo nacional de convenios, donde se están hablando crecimientos superiores al 3% en los salarios, y además la inflación este año va a estar en el 1,5%", ha indicado.

Para Garamendi, "no tiene sentido que un año más tarde, parece que no valga y se vaya a cambiar" porque "eso lo que hace es que perdamos la confianza en una cosa fundamental, que es ese diálogo social, que es la mejor infraestructura que tiene un país".