El Gobierno Vasco destinará 18,6 millones de euros para "reforzar el acceso a la justicia gratuita" y ofrecer "atención a quienes más dificultades enfrentan, bien por su vulnerabilidad o bien porque su desconocimiento hace que no accedan a los derechos que les corresponden".

Lo ha anunciado este jueves la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, quien ha concretado que 17,6 millones de euros irán destinados a abogacía y 1 millón para procura, "consolidando los turnos de oficio y de guardia con nuevos letrados en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa", durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2026 en el Parlamento Vasco.

Las cuentas públicas de este área ascienden a 369,2 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior. San José ha señalado que, "a pesar de la desaparición de los fondos europeos MRR, las cuentas mantienen un crecimiento sostenido para seguir fortaleciendo el servicio público de la justicia, garantizar el modelo vasco de gestión penitenciaria e impulsar una memoria crítica que contribuya a consolidar una cultura democrática".

El departamento dedicará 212 millones de euros al personal, lo que supone casi el 58% del total. La consejera ha destacado que "el principal capital de este departamento son las personas que prestan el servicio público de justicia" y ha reafirmado el compromiso con "la formación, la estabilidad y la mejora de las condiciones laborales de todo el personal".

Según ha explicado, se destinan 2,4 millones a la atención a víctimas de violencia de género, lo que permitirá "agilizar los trámites", y 1,2 millones al Servicio de Atención a la Víctima, que será objeto de un diagnóstico para "detectar mejoras e impulsar actuaciones restaurativas".

Los Puntos de Encuentro Familiar contarán con 3,2 millones y los recursos socioeducativos de intervención con menores infractores y jóvenes alcanzarán 10,7 millones, "consolidando un modelo educativo y no punitivo que mantiene la reincidencia por debajo del 15%".

Por su lado, la justicia restaurativa dispondrá de 1,1 millones de euros para extender la mediación a delitos leves y derecho de familia. Además, se crea un Servicio de Ejecución de Penas en el Ámbito Comunitario, dentro del Servicio Vasco de Gestión de Penas, dotado con 2,4 millones, con el fin de reforzar la intervención socioeducativa y promover "alternativas eficaces a la prisión, fomentando la responsabilidad social".

Igualmente, se continuará con la apuesta por la normalización del euskera en el acceso y desarrollo del servicio público de justicia, con medidas destinadas a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y en colaboración con los operadores jurídicos y agentes sociales.

En materia de modernización digital e infraestructuras, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos destina 2,75 millones de euros al mantenimiento del sistema de gestión procesal 'Avantius' y del expediente judicial electrónico, y 6 millones a la actualización del sistema de grabación en salas de vistas.

Entre las inversiones más destacadas, figura la rehabilitación del edificio Mapfre en Bilbao, con obras durante 2026 y 1,8 millones, para mejorar la seguridad en edificios judiciales mediante instalación de cámaras adaptadas al nuevo centro de control por televisión. También se invertirán 500.000 euros en la adaptación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en el Municipio, para "reforzar la cercanía a la ciudadanía".

HUMILLACIÓN A VÍCTIMAS

Entre las novedades y dentro del "compromiso con las víctimas y con la construcción de una memoria crítica", se dedican 70.000 euros para una campaña de sensibilización que tiene el fin de "dar respuesta a las peticiones de las víctimas relacionadas con aquellas actuaciones que puedan resultar humillantes, revictimizantes y condenables desde el punto de vista ético".

La consejera espera que "sea un instrumento más para prevenir discursos de odio y actitudes humillantes hacia las víctimas o justificadoras de la violencia, y cultivar un civismo democrático y tolerante".

Además, se pondrá en marcha el proyecto piloto 'Sendaoroi', relacionado con la salud mental y el acompañamiento emocional y psicológico a víctimas, y se refuerza el programa 'NARE' de apoyo a personas defensoras de derechos humanos, con 100.000 euros.

Por su parte, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, aumenta su presupuesto un 14,6%, con un incremento del 30% en investigación y la duplicación de la partida dedicada al banco de ADN, que pasa de 90.000 a 180.000 euros.

En 2026, Gogora impulsará investigaciones sobre la vulneración de derechos humanos entre 1936 y 1978, la violencia de extrema derecha, la represión de la diversidad sexual y de género, y la memoria del primer Gobierno Vasco, en su 90º aniversario. Asimismo, se construirá un columbario en Derio, con una partida de 300.000 euros, y se completará el de Elgoibar, con otros 60.000 euros.

CÁRCEL DE ZUBIETA

En materia penitencia, San José ha señalado que 2026 será "clave en la consolidación del modelo penitenciario vasco", con la apertura del nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, que completará la red. Además, se completará la plantilla total contemplada en la 'RPT' aprobada en 2024 en los centros de Zaballa, Bizkaia y Zubieta, con el propósito de "reforzar los equipos técnicos y avanzar en la formación del nuevo personal".

También ha comentado que el acuerdo laboral con las organizaciones sindicales "se implementará este ejercicio" y se pondrá en marcha el departamento de Régimen Cerrado en Zaballa, para completar un sistema penitenciario integral.

Por otro lado, se prevé adjudicar la construcción del Centro de Inserción Social de Basauri y redactar el proyecto técnico del de Zaballa. Asimismo, se llevará a cabo una encuesta sobre la calidad de vida en prisión, en colaboración con la UPV-EHU, para evaluar la gestión penitenciaria y detectar ámbitos de mejora.

La consejera ha manifestado que la Agencia Vasca de Reinserción Social 'Aukerak' "mantendrá su apuesta por la formación y la empleabilidad de las personas internas, aunque su presupuesto global desciende un 7% por reorganización de partidas". En este apartado, ha subrayado que aumentan las destinadas a talleres profesionalizados, productos de economato y herramientas informáticas, para "garantizar itinerarios personalizados de orientación y formación".

"Estos presupuestos consolidan los compromisos del acuerdo de Gobierno y miran al futuro de la justicia y la convivencia democrática, priorizando a las personas más vulnerables y fortaleciendo los pilares del modelo vasco de reinserción y derechos humanos", ha valorado.

Para finalizar, San José ha garantizado el avance "hacia una justicia más humana, cercana y moderna, que sitúe a Euskadi como referente en reinserción, igualdad y convivencia democrática".

La comparecencia de la consejera de Justicia y Derechos Humanos finaliza las presentaciones de los presupuestos de los diversos departamentos del Gobierno Vasco para el próximo ejercicio 2026. Tras la finalización del plazo de presentación de enmiendas, estas se debatirán en pleno del próximo 9 de diciembre, para aprobarse definitivamente en el pleno del Parlamento Vasco el 23 de diciembre.