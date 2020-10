Gobierno Vasco pide a Ábalos que medie para tratar de solucionar el conflicto de los estibadores en el Puerto de Bilbao

Tapia cree "kafkiana" la situación y advierte de que la actividad que existe ahora, puede que no se recupere más

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha pedido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que medie para tratar de solucionar el conflicto de los estibadores en huelga de 21 días en el Puerto de Bilbao. A su juicio, la situación es "kafkiana" y ha advertido a los sindicatos de que la actividad que existe ahora, puede que no se recupere más.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Tapia se ha referido a la situación del Puerto de Bilbao como consecuencia de la huelga de 21 días de estibadores que considera "kafkiana". "Que no se estén respetando ni los servicios mínimos hace que el impacto sobre nuestras empresas sea muy relevante", ha indicado.

A su juicio, esto es lo que se busca por la parte sindical y ha asegurado que no lo entiende. "En un momento de crisis económica, en la que nos estamos jugando tanto en la parte económica, que es la que soporta todos los servicios, que se intente parar la actividad en Euskadi, es muy poco entendible", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que existe, desde la Comisión de Nacional de Mercados y Competencia, una resolución que recoge cómo tiene que ser el sistema de estiba. "Y, en este momento, además de afectar al propio sistema de estiba, los sindicatos están afectando a otros servicios que no son puramente estiba", ha insistido.

INTENTO DE PARAR TODO

Por ello, cree que existe "un exceso de actitud de intentar pararlo todo que, desde luego, es muy poco entendible", y espera que se pueda solucionar a través de un acuerdo. En todo caso, ha precisado que se ha dirigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para que pueda mediar o tratar de solucionar ese conflicto.

"Nos está afectando y no solo a Euskadi, sino a todo el hinterland del Puerto de Bilbao. Tráficos que se pierden en un determinado momento, puede que se no vuelvan a recuperar porque, cuando un tráfico busca un puerto en el que se siente cómodo, quizá luego no vuelva a cambiar a la situación inicial. Y tenemos que ser muy consciente de esto", ha advertido, para considerar que no se está pensando en que "quizá la actividad que existe hoy, mañana no se recupere".