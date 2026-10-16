El Gobierno Vasco pone en marcha una nueva OPE de 367 plazas para la Administración General

El 'Plan Eki' planificar la incorporación del nuevo personal a través de OPE - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) de 367 plazas de personal funcionario para la Administración General, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de noviembre.

Del total de plazas ofertadas, 86 plazas corresponden a la Escala de Administración, 49 a la de Economía y Empresa, 85 a la Escala Jurídica, y 48 a la de Gestión Administrativa, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, en el que ha precisado que la convocatoria reserva 12 plazas para personas con discapacidad

La Administración Pública Vasca está inmersa en un proceso de transformación marcado por la jubilación del 20% de su personal durante los próximos cuatro años.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha desarrollado el 'Plan Eki', con el fin de planificar la incorporación del nuevo personal, garantizar el relevo generacional y el trasvase del conocimiento, fomentar la formación, y favorecer la incorporación de nuevos perfiles profesionales a la Administración.

Esta nueva Oferta Pública de Empleo para la Administración General de Euskadi se enmarca en este plan y forma parte de una nueva etapa en la política de empleo público, caracterizada por convocatorias estructuradas y anuales.

APTITUDES Y COMPETENCIAS

La convocatoria ofrece un total de 367 plazas de personal funcionario y se suma a las tres OPE, basadas ya en competencias, puestas en marcha este año con el objetivo de incorporar personal a la administración no solo por sus conocimientos sino también por sus aptitudes.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de noviembre de 2026, a las 14.00 horas. La inscripción deberá realizarse de forma telemática a través de la web euskadi.eus.