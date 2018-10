Gobierno Vasco "subsanará muy pronto" el "déficit" de centros de acogida para refugiados

Publicado 04/07/2018 12:51:48 CET

Dice que el 95% de los 545 inmigrantes llegados desde el 20 de junio se han marchado, y pide no dar "imagen de situación descontrolada"

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha reconocido que existe en Euskadi un "déficit" de centros de primera acogida o de acogida urgente para inmigrantes y refugiados, que el Gobierno Vasco "va a subsanar muy pronto". Así mismo, ha destacado que el 95% de los alrededor de 545 inmigrantes que han llegado al País Vasco desde el pasado 20 de junio se han marchado, porque su proyecto migratorio "no consiste en quedarse" en la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que "no debe darse, en ningún caso, la imagen de una situación descontrolada".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Fernández ha precisado que, desde el 20 de junio hasta hoy, han llegado a Euskadi alrededor de 545 personas, y, "la inmensa mayoría de estas personas tienen un proyecto migratorio que no consiste en quedarse aquí". Así, del total de estas personas "solo han decidido aceptar la ayuda para pernoctar en albergues o centros 245".

Además, Fernández ha destacado que "el 95% de las personas que han ido llegando a Euskadi en autobuses desde el 20 de junio se han marchado, y los que se quedan más de tres días son el 5%, y estamos tratando de dar la mejor respuesta posible entre entidades sociales e instituciones, teniendo en cuenta que puede ocurrir que un fin de semana, porque ha hecho muy buen tiempo en el mediterráneo, pues la afluencia de personas sea mayor y en el momento de tener que atenderles puede haber un momento de cierto desbordamiento".

En cualquier caso, ha dicho que "no debe darse en ningún caso la imagen de una situación descontrolada, ni mucho menos, porque las cifras que estamos manejando son las que son y las instituciones están actuando de manera coordinada para favorecer la mejor solución".

En cuanto a la asistencia que se presta a estas personas, Fernández ha asegurado que está todo "perfectamente articulada". Según ha explicado, la primera atención la asume Cruz Roja porque gestiona un programa de ayuda humanitaria que permite la atención a personas que se encuentran en esta situación. De esta forma, ha precisado, "cuando estas personas vienen en autobus sabemos que van a llegar antes de que lleguen y a dónde van a llegar".

"La información previa de la que disponemos no siempre se cumple al cien por cien, pero orientativamente es una información valiosa porque podemos estar preparados en una situaciones de autobuses o en otras", ha remarcado, para indicar que personal de Cruz Roja "está esperando a las personas que llegan y les ofrece la posibilidad de acogerse a ese programa de ayuda humanitaria que les va a permitir durante unos cuantos días tener donde dormir, asearse y alimentarse".

Fernández ha dicho que, "una buena parte de personas rechazan ese servicio porque tienen el proyecto de marcharse", por lo que "se atiende a quienes aceptan ser atendidos, y, a partir de ahí, otras personas tienen sus contactos, familiares, o alguien que les va a apoyar en el viaje, y también deciden actuar por su cuenta".

DÉFICIT A SUBSANAR

Según ha reconocido, en Euskadi hay "un déficit, que lo vamos a subsanar muy pronto, y es que no tenemos centros de primera acogida o acogida urgente preparados para acoger un fin de semana de golpe a 60 o 70 personas". "Esta previsión no la teníamos porque no existía esa problemática, ahora tenemos esta problemática y en cuestión de días vamos a poder tener recursos para pode atender cuando ocurran estas llegadas de personas en grupo un poco considerable, tendremos recursos en muy pocos días preparados para esto", ha reiterado.

Fernández ha explicado que, en este momento, la acogida "se está haciendo con albergues, en un único caso para 20 personas en un polideportivo, en pensiones, y en hostales". "A quien quiere que se le aplique el programa de ayuda humanitaria se le presta servicio", ha insistido.

A su entender, es necesario "pensar con un poco de perspectiva", porque "estamos ante un problema muy profundo, que supera la realidad del ámbito vasco, incluso el estatal y el europeo". "Estamos ante un problema de dimensión internacional estratégica y que no va a plantearse como una problemática de corto plazo, sino que va a ser una problemática de medio plazo y que puede incrementarse", ha advertido.