La Guardia Civil celebra por primera vez sus 180 años de historia en el centro de Vitoria-Gasteiz

Garmendia destaca que el instituto armado desfile en las calles de Vitoria "con tranquilidad y normalidad democrática"

VITORIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha celebrado por primera vez sus 180 años de historia este 12 de octubre, día de su patrona la Virgen de El Pilar, fuera de su acuartelamiento, en la céntrica plaza de España de Vitoria-Gasteiz, en un acto en el que se ha homenajeado a los guardias civiles asesinados por ETA y se han impuesto las condecoraciones y premios a diversos agentes.

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha calificado de "esperanzador y emocionante" que la Guardia Civil haya celebrado por primera vez el día de su patrona en las calles de la capital alavesa, "con tranquilidad y normalidad democrática".

Junto a la delegada del Gobierno, ha tomado la palabra el general jefe de la zona del País Vasco, José Antonio Mingorance, y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, y la subdelegada del Gobierno en Euskadi, Mar Dabán, entre otras autoridades, y representantes de los diversos Cuerpos policiales.

Al respecto, Garmendia ha subrayado la presencia en el acto de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, Ertzaintza, Policía Municipal, instituciones públicas, judicatura, entidades sociales y ciudadanos, "todos juntos, representando a la sociedad vasca plural que somos".

La delegada ha incidido en "la importancia" de celebrar el día de la patrona de la Guardia Civil en el centro de la ciudad. "Ha sido la primera vez que la Guardia Civil desfila fuera del acuartelamiento de Sansomendi en Vitoria, la primera que ha abierto las puertas de ese cuartel de par en par a la ciudadanía vitoriana", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que también, "por primera vez", la Policía Nacional celebró su 200 aniversario en las calles de Vitoria; así como su presencia en la plaza Indautxu de Bilbao. "Todas han sido un éxito de público y de acogida calurosa. Primeras veces que confío en que sean segundas y terceras, hasta que ya no sean noticia", ha deseado.

161 ASESINADOS

En este sentido, Garmendia ha dicho esperar que sea "un camino que no tenga vuelta atrás". "No vamos a volver al pasado en Euskadi, ni a la dictadura franquista ni a la dictadura del terror de ETA que asesinó a 161 guardias civiles en el País Vasco, entre las 576 víctimas mortales de ETA solo en Euskadi". "Hace 13 años que desapareció ETA, gracias a la contribución de la Guardia Civil, y aquí no sobra nadie", ha defendido la presencia del cuerpo en el País Vasco.

La delegada del Gobierno ha aprovechado la ocasión para recordar "la necesidad de incorporar más mujeres al Cuerpo, como reflejo de la sociedad". "Sé de vuestro compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres. Me alegra ver hoy aquí a mujeres guardias civiles y estamos muy orgullosas de vosotras. Las primeras se incorporaron hace 36 años y me gustaría ver a muchas más", ha añadido.