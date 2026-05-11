Las iniciativas del Decreto de Medidas Urgentes en vivienda entran en vigor este martes

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a la la directora ganeral de Alokabide, Patricia Val, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este lunes el Decreto de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, tras lo que entrarán en vigor este martes medidas como el incremento de rentas máximas y del canon en el programa Bizigune y la actualización de importes subvencionables en Gaztelagun. Asimismo, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una campaña informativa para explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas para hacer frente a la emergencia habitacional.

La campaña informativa sobre el Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi ha sido presentada este lunes en Bilbao por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a la directora ganeral de Alokabide, Patricia Val, y se desarrollará desde esta misma jornada hasta finales del mes de junio.

Con el lema 'Para solucionar el acceso a la vivienda, Euskadi tiene un plan', la campaña se desplegará en prensa, radio, soportes audiovisuales, canales digitales, redes sociales y soportes exteriores para explicar a la ciudadanía vasca, que sitúa la vivienda como su "principal problema", las principales medidas activadas en esta materia, ha señalado el consejero.

Entre las medidas que contiene el Plan Integral de Acceso a la Vivienda se encuentran la promoción de 7.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2028, el despliegue de las zonas tensionadas, la ampliación de Bizigune y Gaztelagun, la reserva de hasta el 50% de VPO para jóvenes, la conversión de locales en viviendas, los apartamentos dotacionales intergeneracionales, levantes en edificios para hacer apartamentos doctaciones y la reserva estratégica de suelo.

La campaña puesta en marcha pretende tener un papel especialmente importante en el caso las zonas tensionadas, con el objetivo de que las personas propietarias e inquilinas conozcan sus derechos y obligaciones. "Que todo el mundo tenga claro el marco legal", ha precisado Itxaso.

El Decreto de Medidas Urgentes modifica doce disposiciones en vigor y refuerza algunos de los programas centrales del sistema vasco de vivienda. Entre otras, han destacado Itxaso y Val, mejora Bizigune y abre el programa a las clases medias, elevando la renta máxima de acceso hasta los 46.463,29 euros.

Además, incrementa el canon que pueden percibir las personas propietarias que ceden sus viviendas al Gobierno Vasco hasta 700 euros o hasta el 95% de la renta media del alquiler del municipio, cuando la vivienda se encuentre en una zona tensionada. El objetivo del Ejecutivo es pasar de las alrededor de 7.500 viviendas gestionadas a 9.100, lo que supondrá "un reto de gestión mayúsculo".

El decreto también actualiza los límites de renta y los importes de alquiler subvencionable de Gaztelagun, incorpora el alquiler de habitaciones y el subarriendo como modalidades subvencionables, amplía las coberturas vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda y establece una reserva de hasta el 50% de las viviendas protegidas no adaptadas para personas menores de 36 años.

Asimismo, el Departamento recupera y refuerza la figura de los apartamentos dotacionales intergeneracionales, pensados para combinar soluciones residenciales para jóvenes y personas mayores autónomas, con fórmulas que permitan movilizar vivienda de personas mayores que quieran vivir en un apartamento adaptado hacia el parque público de alquiler asequible.

Por otro lado, la campaña informativa se apoyará también en la actualización de los canales propios del Departamento, especialmente de la web sobre zonas tensionadas (zonatensionadaeuskadi.eus), donde la ciudadanía podrá acceder a información sobre municipios declarados, planes de acción, evolución de rentas medias, contratos vigentes, dudas frecuentes, proyectos singulares e informes del Observatorio Vasco de la Vivienda.

La web incorpora, además, un buzón de denuncias para comunicar posibles infracciones relacionadas con estas zonas, desde incumplimientos de la limitación de precios del alquiler hasta actividad de viviendas turísticas sin licencia.

Tras la publicación de los índices de referencia de Bizkaia y Álava, el despliegue de las zonas tensionadas es ya total en 17 municipios vascos, en los que reside el 54% de la población de Euskadi.

PRÓXIMOS OBJETIVOS

Itxaso ha valorado que el Gobierno Vasco llega al ecuador de la actual legislatura con "practicamente la totalidad cumplidos" los compromisos del programa de gobierno en materia de vivienda cumplidos para dar "ritmo" a sus políticas ante un problema que está afectando a la cohesión social y también a la competitividad económica.

No obstante, ha subrayado que esto no quiere decir que no se tenga ya "nada que hacer", sino que se seguirá desplegando, consolidando y "escalando" iniciativas.

Así, entre los "grandes retos" para la segunda mitad de la legislatura, ha citado la puesta en marcha de Alokaplus para dar "mayor seguridad, cobertura y certidumbre" a las personas propietarias que quieran poner su vivienda en el mercado libre del alquiler. El programa combinará incentivos fiscales, como la posibilidad de deducir hasta el 70% ante Hacienda, con un seguro frente a impagos y posibles desperfectos.

Según ha explicado el consejero, este instrumento, dirigido a contribuir a que "más pisos salgan al mercado con garantías para todas las partes", se espera que "pueda ver la luz para finales de este año".

Otro de los retos será el Fondo Social por la Vivienda, que se prevé tener en marcha este año y con el que el Gobierno Vasco quiere "apalancar" hasta 2.000 millones de euros en inversiones para promover 10.000 viviendas asequibles adicionales mediante colaboración público-privada y financiación institucional. En palabras de Itxaso, "tenemos que dar un salto de escala" para duplicar la capacidad de promover vivienda asequible.

Asimismo, se trabajará para dar "una solución definitiva" para las 500 viviendas de protección oficial de Benta Berri en San Sebastián, cuya calificación concluirá en noviembre de 2028. "Euskadi no es Madrid, aquí nos tomamos muy en serio la situación de los inquilinos que viven en viviendas propiedad de grandes fondos de inversión y vamos a dar la batalla", ha asegurado el consejero, que ha explicado que ya" se han abierto canales de comunicación" con el propietarios y los inquilinos.

El cuarto reto será reforzar la lucha contra el fraude en la compraventa de vivienda protegida ante la constatación de que las prácticas fraudulentas en estas operaciones está "muy extendida", con propietarios que venden la vivienda al precio estipulado para la vivienda protegida pero "cobran en B un sobreprecio a cuenta de los muebles".

Tras recordar la reciente sentencia contra una inmobiliaria que "lo explicaba sin pudor", ha asegurado que el Ejecutivo va a "dar la batalla" contra el fraude.

En este contexto, el Departamento ha completado una ronda de reuniones con las tres diputaciones forales y sus respectivas haciendas para coordinar mecanismos de colaboración dirigidos a detectar incumplimientos y reforzar la lucha contra el fraude en el ámbito de la vivienda protegida.