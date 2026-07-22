Jornada de calor, con máximas de 34 ºC en el interior, este jueves en Euskadi

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BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi otra jornada de calor, con temperaturas que alcanzarán valores parecidos a los del día anterior, incluso con una ligera tendencia al alza.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. El viento soplará del norte a partir del mediodía, con rachas fuertes por la tarde en la mitad sur.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 ºC en el interior y los 28-32 ºC en la costa, mientras que las mínimas rondarán los 13 ºc en el interior y los 19 ºC en la costa.