José Ramón Soroiz, Ana Díez, Alauda Ruiz de Azúa y Aitziber Garmendia serán premiados en la Gran Gala del Cine Vasco

Presentación de la Gran Gala del Cine Vasco - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

EITB celebrará el próximo día 22, en el marco del Festival de San Sebastián, la Gran Gala del Cine Vasco em la que, además de otorgar al actor Jose Ramon Soroiz el Premio Zinemira, se distinguirá a las directoras Ana Díez y Alauda Ruiz de Azúa, y a la actriz Aitziber Garmendia. Además, el premio EITB Egile Berriak Saria, en reconocimiento al talento emergente vasco, se otorgará al guionista y director donostiarra Alberto Gastesi.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y el director general de EITB, Andoni Aldekoa, han presentado su convenio de colaboración este lunes, en una rueda de prensa en la que la actriz Miren Gaztañaga ha anunciado los premios de la próxima edición de la Gran Gala del Cine Vasco.

La Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia será presentada por Miren Gaztañaga y Ane Gabarain, y se emitirá en directo por ETB y ETB ON. Previamente, tendrá lugar la alfombra del cine vasco durante una hora, momento que también se podrá seguir en directo por estos canales.

Aldekoa ha destacado que la ceremonia contará con "actrices, actores y actuaciones de primer nivel que darán cuenta del buen momento que vive nuestro cine" y ha resaltado la importancia de "reconocer y celebrar el talento" para "poner en valor a la industria del cine vasco".

Este año EITB otorgará el Premio Egile Berriak al cineasta donostiarra Alberto Gastesi, por su trayectoria cinematográfica "marcada por la curiosidad, las inquietudes creativas y un deseo constante de explorar nuevos territorios audiovisuales".

"Premiar a Alberto Gastesi es reconocer una trayectoria que ya ha encontrado su propia voz, pero también a un creador que conserva intacta la curiosidad por todo aquello que aún le queda por descubrir", han señalado desde EITB.

Además, se concederán otras cinco distinciones. El Premio GIDOI + SGAE a Mejor Guionista de Euskal Herria será para Alauda Ruiz de Azua, por su trabajo en el largometraje 'Los domingos', película ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2025.

La Asociación GIDOI ha destacado la manera que la cineasta desarrolla en su guion "unos personajes cargados de profundidad psicológica, en una historia que fluye desde lo cotidiano y que maneja magistralmente la carga de la contención y de lo no dicho". "'Los domingos' es un inmejorable ejemplo de minuciosidad, madurez y excelencia en la escritura de guion", ha afirmado.

Igualmente, 'Los domingos' ha sido distinguida con el Premio EZAE de este año, que pone en valor la producción vasca que más público ha llevado a las salas de cine. Además de premiar su éxito, se quiere "reconocer y agradecer su apuesta por el cine vasco en las salas cinematográficas".

FILMOTECA VASCA

Por primera vez, la Filmoteca Vasca otorgará su histórico galardón en el marco de la Gran Gala de Cine Vasco. La directora navarra Ana Díez recogerá este premio que reconoce su trayectoria después de que la cinemateca vasca y EITB, bajo el auspicio del Gobierno Vasco, hayan restaurado 'Ander eta Yul' (1989). La película, opera prima de la realizadora y primer largometraje dirigido por una mujer en la industria vasca, obtuvo el Premio Goya a la Mejor dirección novel.

El premio de la Filmoteca, que distingue a figuras clave de la cinematografía vasca, ha recaído anteriormente en directores como Pedro Olea, Montxo Armendáriz, Anjel Lertxundi, Xabier Elorriaga, Alfonso Ungría y José Julián Bakedano.

Por otro lado, el Premio EAB Distira Saria recaerá en la actriz Aitziber Garmendia. La Unión de Actores Vascos ha destacado, no solo la "excelencia" de su trabajo reciente, sino también una trayectoria "construida con rigor, talento y compromiso con la interpretación". "Un reconocimiento que pone en valor el camino recorrido y, al mismo tiempo, mira hacia el futuro de una actriz cuya carrera continúa creciendo", han señalado.

Por último, también se entregará el Premio Zinemira, concedido por Zinemaldia y EPE IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco), a Jose Ramon Soroiz. El galardón reconoce sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional y su "contribución decisiva al desarrollo y la consolidación" del cine vasco.