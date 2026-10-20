El juez envía a prisión provisional a dos detenidos en Irun por presunto terrorismo

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión provisional por presuntos delitos relacionados con actividades terroristas a los dos detenidos el pasado sábado en Irun (Gipuzkoa), después de que en septiembre les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado ha accedido así a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos, a quienes les atribuye presuntos delitos de organización y grupo terrorista, de atentado contra la paz pública, tenencia y fabricación de explosivos y armas.

Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, pasaron a disposición judicial en la Audiencia Nacional este martes tras personarse el pasado sábado en la comisaría de Irún, acompañados por su abogado.

El pasado 26 de septiembre, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), la Ertzaintza identificó a tres personas que portaban diverso material "muy sensible" y de las que ya tenía "antecedentes relevantes". Uno de ellos, de origen irlandés, estaría o habría estado vinculado con el IRA.

Entre el material, se les requisó información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.