Julia Navarro presenta este miércoles en Bilbao y el jueves en Vitoria su última novela "El niño que perdió la guerra"

La periodista y escritora Julia Navarro (Madrid, 1953) presenta este miércoles en Bilbao y el jueves, en Vitoria-Gasteiz, su nueva novela, "El niño que perdió la guerra" (Plaza & Janés), una reflexión sobre los totalitarismos del siglo XX a partir de la traumática experiencia de los niños exiliados por conflictos bélicos y el desarraigo vital.

En torno al germen de esta nueva novela, desde la editorial que publica la novela explican que "el desarraigo es casi una constante" en la obra de Julia Navarro, que ya lo abordó en su anterior novela, 'De ninguna parte'.

También el drama del exilio, que fue "tema central" de 'Tú no matarás' y, ahora, en su último libro, "ambas cuestiones adquieren otra dimensión", en torno a la idea de "la necesidad de ser acogido y amado por otra familia cuando falta la propia o el dolor por el olvido inevitable de aquellos a quienes apenas se ha conocido", describen desde Plaza & Janés.

En palabras de la propia Navarro, en la novela ha querido "explorar cómo los regímenes totalitarios y las autocracias buscan silenciar a aquellos que no están de acuerdo con ellos; no importa que sean de derechas o de izquierdas" ya que, subraya, "las dictaduras siempre persiguen a los pensadores y artistas, tratando de captarlos para sus propios fines y de circunscribir el arte a lo que creen que debe ser el arte, poniéndolo a su servicio".

Tras asegurar que "la libertad de expresión es la mayor amenaza para los totalitarismos" la madrileña advierte de que, en la actualidad, "vivimos un momento complicado en el mundo, incluso en el seno de la propia Unión Europea, ya que vemos cómo muchos países se están deslizando hacia regímenes autocráticos, sistemas en los que existe una apariencia de democracia, pero donde se van recortando las alas a la libertad" lamenta.

Respecto a la elección del título, Navarro asegura que llegó casi al mismo tiempo que empezó a construir la trama del libro, que asegura, fue un proceso anterior a la invasión de Rusia a Ucrania.

Su protagonista es "un niño que ha perdido la guerra, no ha combatido en ella, pero es un perdedor porque sus padres la han perdido y no disfrutará de la vida que él habría tenido en tiempos de paz, ni de la que él habría elegido, y esa sensación de perdedor la va a arrastrar toda su vida".

La también periodista subraya que este niño se enfrenta a "algo terrible", como es el desarraigo, que está muy presente también en la actualidad, con las imágenes de niños de otras zonas geográficas que tratan de llegar a Europa desde sus países de origen.

Tal y como subraya Navarro, su libro es "la historia de un niño que no olvidará jamás a su madre, aunque encontró otra, y que tiene que vivir entre dos mundos y no deja de interpelarse a sí mismo sobre quién es realmente".

También, enfatiza Navarro, su novela está dedicada a "todos los que en el pasado dijeron 'no', a todos los que hoy siguen diciendo 'no' y a todos los que seguro en el futuro seguirán diciendo no".

La protagonista de la narración es una caricaturista, Clotilde Sanz, que publica en diarios republicanos en el Madrid de los años treinta y cuyo relato se inicia durante los últimos meses de la Guerra Civil española.

Ante la inminente derrota de la República, su esposo, militante comunista, decide enviar a Moscú a su hijo Pablo, de tan solo cinco años. Aunque Clotilde se niega, no puede impedir el exilio de su hijo, que es acogido por una familia rusa donde Anya, su madre adoptiva, es a su vez hija y esposa de héroes de la Revolución rusa, y que, con el tiempo, toma conciencia del "ambiente opresivo" en que se ha convertido el régimen estalinista.

Ante este contexto, "la poesía y la música serán sus refugios", mientras el niño que acoge crece entre el recuerdo "cada vez más tenue de su madre", que no ceja en su empeño por recuperarlo, y el cariño de su nueva madre, quien le transmite su amor por sus aficiones y, también, "sus deseos de libertad".

Navarro introduce en su narración a dos poetas rusas, Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, críticas con el régimen de Stalin y por las que Navarro ha confesado sentir "especial predilección, no solo por sus obras, también por sus biografías".

Tal y como explicó la propia autora en su ensayo "Una historia compartida", ambas creadoras fueron "víctimas del estalinismo, supervivientes en aquella noche oscura en la que solo la escritura les daba fuerzas para seguir viviendo. No se conocieron de cerca, pero se admiraron siempre con un sentimiento profundo de reconocimiento la una por la otra y, sobre todas las cosas las unió la poesía y el odio que Stalin sintió hacia ellas, un odio paranoide que le llevó a perseguirlas sin piedad".

La presentación que tendrá lugar este miércoles en la capital vizcaína dará comienzo a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta, en un acto conducido por Esteban Goti y dentro de la programación cultural organizada por el Ayuntamiento de Bilbao en dicho espacio.

A su vez, el acto de este jueves en Vitoria-Gasteiz se desarrollará en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, pero la hora de inicio son las 18.00 horas. Ambas presentaciones son de entrada libre hasta completar aforo.