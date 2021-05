Las Juntas de Bizkaia clausuran el viernes la exposición 'Boogity shu'

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia clausurarán este viernes, 28 de mayo, la muestra 'Boogity Shu', que exponen en su sede de Bilbao con una quincena de obras de Intza Arakistain y Sara Ayesa que reflejan parte de su trabajo durante el Máster de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

El título de la muestra, según explicaron las artistas durante su presentación, está extraído de la canción 'Who put the bomb' de Barry Mann, quien utiliza palabras como 'Boogity shu', 'ramalama din don' y 'dip dirip' para declarar su amor por otra persona, ya que "las palabras convencionales no parecen ser suficientes".

Esta forma "divertida y maravillosa" de expresarse se confronta en la muestra con la manera en que la guionista Isabel Calderón inventa maneras de llamar a su expareja "expresando su rabia y odio hacia él desde el humor".

Poniendo en relación ambos modos de expresión con la pintura, Arakistain y Ayesa han intentado "dar forma a su deseo de manera propia y singular, en una continua búsqueda de nuevas formas de hacer" y, según precisaron, "porque con lo que existe a veces no conseguimos acercarnos tanto a lo que queremos transmitir".

ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD

La muestra forma parte del acuerdo que el Parlamento de Bizkaia mantiene desde hace una década con la Facultad de Bellas Artes de la EHU/UPV para mostrar el trabajo de jóvenes talentos formados en Bizkaia.

De este modo, las Juntas Generales ceden su céntrica sala de exposiciones en la calle Hurtado de Amezaga de Bilbao "como forma para facilitar el acceso de su arte al público vizcaíno", han destacado sus responsables. 'Boogity shu' puede verse hasta este viernes en horario de 8.00 a 20.00 horas, con entrada libre.