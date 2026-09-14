Katixa Agirre presenta este lunes en Bilbao "Servicio Interior", sobre una red femenina de información en la posguerra

Katixa Agirre - TUSQUETS

BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Katixa Agirre (Vitoria-Gasteiz,1981) presenta este lunes en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao "Servicio Interior" (Tusquets), novela ambientada en la posguerra española y la II Guerra Mundial, donde reconstruye la historia de cuatro mujeres que organizaron una red de información clandestina para el Gobierno vasco en el exilio y las tropas aliadas.

La autora alavesa toma como punto de partida la llamada Red Álava, una red clandestina que operó en Euskadi y en la que tuvieron un papel fundamental numerosas mujeres, entre ellas, las cuatro protagonistas.

Agirre, que define la novela como una historia de personas que "al principio no saben que son espías", presenta su nueva obra en Bilbao en un encuentro que forma parte del ciclo literario Bidebarrieta Kulturgunea. Dará comienzo a las 19.00 horas y la autora conversará con la también escritora Aixa de la Cruz.

"Servicio Interior" es la traducción al castellano de la obra original, publicada en euskera el año pasado bajo el título "Barne zerbitzuak" (Elkar), y se trata, en palabras de la escritora, de "un homenaje a aquellos que, aun cuando todo está perdido, eligen el camino de la solidaridad".

Agirre reitera que las cuatro protagonistas no se perciben a sí mismas como espías sino que, desde su punto de vista, "simplemente cuidaban de presos, transportaban mensajes o ayudaban a familiares", todas ellas, actividades consideradas como 'trabajo femenino' y que acabaron convirtiéndose en tareas fundamentales de inteligencia y resistencia.

"PAPEL OCULTO DE LAS MUJERES"

La autora alavesa pone el foco en los personajes femeninos de la trama y en "revisar relatos dominantes desde perspectivas alternativas y reivindicando el papel oculto de las mujeres en redes de resistencia y espionaje".

Según ha señalado, "muchas de estas mujeres actuaban movidas por convicciones políticas y éticas profundas, pero sin buscar reconocimiento heroico".

Esa tensión entre vida cotidiana y acción clandestina, han apuntado desde la editorial, se convierte en uno de los ejes centrales de una novela que "rescata del olvido la valentía, la fe y el compromiso de unas mujeres que pagaron muy caro su discreto heroísmo".

La novela se sitúa en el París de 1940, cuando el ejército nazi ha tomado la ciudad y el Gobierno vasco en el exilio se ve obligado a una huida precipitada, dejando atrás documentos comprometedores. Cuando los alemanes y el gobierno franquista hallan esos documentos, se desencadena la persecución de los exiliados.

A partir de ahí, Agirre rastrea los pasos de estas cuatro mujeres: Bittori Etxeberria, Itziar Mujika, Delia Lauroba y Tere Verdes, hermanas y viudas de milicianos, que espiaron para el Gobierno Vasco en el exilio y después para los aliados y tejieron, desde el anonimato, un servicio que permitió transmitir información para ayudar a los presos, mientras ellas aparentaban llevar vidas corrientes.

Construida con capítulos breves y "un fuerte pulso visual ya que la autora opta por introducir un tono narrativo cinematográfico "como si fuera una película", la novela se articula en torno a un misterio nunca resuelto y es quién fue la persona que abandonó los documentos que condenaron a la red y si aquello fue un error o se trató de una traición".