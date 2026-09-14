Kortajarena (EH Bildu) dice que Pradales comienza el curso político "con un suspenso" con los resultados de PISA

Nerea Kortajarena - EH BILDU

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha afirmado este lunes que el lehendakari, Imanol Pradales, ha comenzado el curso político "con un suspenso", y que los resultados del informe PISA son "el resultado de su gestión".

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, Kortajarena ha señalado que en la política vasca hay "mucha improvisación, muchas contradicciones y falta de liderazgo" por parte del lehendakari.

Así, la dirigente de EH Bildu ha considerado que Pradales recibió "una herencia bastante pobre" y que "le ha tocado gestionarla", aunque ha lamentado que "ya estamos viendo los resultados del presidente Pradales".

"Arranca este año político con un suspenso. Los resultados del informe PISA son muy preocupantes, y también son uno de los resultados de la gestión del lehendakari Pradales. No se posiciona ante hechos importantes y estratégicos, como, por ejemplo, lo sucedido con PISA", ha destacado.

Kortajarena ha asegurado que comienza "un año político importantísimo" y que hay "motivos para estar muy preocupados frente esa ola reaccionaria y autoritaria", situación que, en su opinión, "tiene que llevar inexorablemente a cambiar las dinámicas políticas". "Necesitamos aprovechar muy bien esa cultura política que tenemos aquí y esas bases de colaboración que podemos tener", ha añadido.

Asimismo, la secretaria de Programa de EH Bildu ha calificado de "tremenda ligereza" hacer recaer toda la responsabilidad de la situación de Osakidetza en la ministra de Sanidad, Mónica García, "teniendo en cuenta el problema que tiene Osakidetza con sus trabajadores".

"Eso es considerar tontos a los vascos. Aquí tenemos muchas competencias para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y hace 17 años que no se llega a un acuerdo en la mesa de diálogo", ha denunciado.

SAN SEBASTIÁN

Por último, Nerea Kortajarena, que ha sido recientemente propuesta por EH Bildu para ser candidata a la Alcaldía de San Sebastián en las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo, ha afirmado que la ciudad "se nos ha ido de las manos".

En su opinión, la capital guipuzcoana se ha convertido en "una ciudad que nos está resultando extraña a los donostiarras", que tienen "muchas dificultades para hacer nuestra vida diaria en ella".

"Tenemos un gran problema con la turistificación y, por supuesto, con la vivienda. En San Sebastián hay un deseo de cambio. Se percibe la necesidad y el deseo de cambiar las cosas. Tal y como están la situación, a mí me sale muy de dentro comprometerme con mi ciudad, con su sociedad, porque así entiendo también mi militancia", ha concluido.